SRPKINJA OTKRILA DETALJE PREVARE NA RADU U NEMAČKOJ: Vesna otišla da zaradi za život, a vratila se u gipsu i sa OGROMNIM DUGOM

Vesna Vukojević (56) iz Zrenjanina tvrdi da je krivicom vlasnice kompanije koja je bila posrednik u njenom odlasku u Nemačku danas u opasnosti da ostane zbog svoje imovine!

Vesna je navela da je otišla u Nemačku kako bi zaradila za život, a tamo joj se desila velika neprijatnost.

- Angažovana sam preko Marine Dragićević i njene MD Lider kompanije kao negovateljica kod porodice Milt. Čuvala sam dementnu baku i radila normalne poslove poput spremanja i davanja terapije - rekla je Vesna u uključenju u jutarnji prorgam Kurir televizije.

Navodi da je tokom posla doživela prelom noge.

- Silazeći niz stepenice sa trećeg sprata desilo se da sam izgubila ravnotežu i dobila sam četvorostruki prelom potkolenice - kaže Vesna i naglašava da se nije okliznula.

Vesna je operisana u Nemačkoj klinici gde je ostala nedelju dana, a potom je odsela kod porodice za koju je radila.

- To se desilo 25. oktobra 2019. godine, tada sam hitno prebačena na kliniku, a 26. ujutru hitno operisana. Bila sam u bolnici do 1. novembra. Izlazi se bez otpusne liste i bez računa. Oni to šalju na mejl i takva je njihova procedura. Bila sam kod porodice još dve nedelje. Dalo mi se po zlu jer nisam išla dalje na lečenje. Kontaktirala sam poslodavku. Njen nevenčani suprug i ona su došli po mene i odvezli me kući - rekla je Vesna.

Tamošnja bolnica, međutim, sada joj preko advokata traži novac za lečenje i to 5.410 evra jer nije bila osigurana. Vesna za to okrivljuje vlasnicu agencije koja se bavi angažovanjem negovateljica u inostranstvu i tvrdi da je prevarena za osiguranje.

- Ja nisam imala osiguranje. Porodica Mit me je ispitivala i tvrdila da imam osiguranje preko firme jer su sklopili ugovor sa njom. Ja sam i dalje sa njima u kontaktu i čak su rekli da će dati izjavu ako to bude bilo potrebno. Dobila sam od jedne beogradske advokatske kuće koja zastupa nemačku kliniku obaveštenje da platim dug - navodi Vesna.

Navodi da je želela da sve mirnim putem reši.

- Pre dve godine moj advokat je poslao Marini Dragićević opomenu pred optuženje. Pričao je sa njom i rekao je da je veoma slatkorečiva i priznala je sve. Rekla je da nikakav problem i navodno da nismo u EU i da to neće stići do nas, ali ako stigne rado će to platiti. Međutim, sada kada je stiglo, moj advokat joj je poslao dopis na koji nije odgovorila, pa je poslao njenom advokatu. Njen advokat je međutim boldovanim slovima odgovorio da ja navodno nisam ni stradala u Nemačkoj, da nikad nisam bila tamo i da ne mogu nikakva potraživanja da ostvarim od njih - istakla je Vesna.

