SRPKINJA OGORČENA ZBOG PREVARE: Radila sam u Nemačkoj i povredila se, moram da platim 5.410 evra jer nisam bila osigurana!

Vesna Vukojević (56) iz Zrenjanina tvrdi da je krivicom žene koja je bila posrednik u njenom odlasku u Nemačku i koja je imala firmu koja se time bavi, danas u opasnosti da ostane zbog imovine!

Kako tvrdi Vesna, ona se 2019. povredila na radu, a tamošnja bolnica joj sada preko advokata traži novac za lečenje, i to 5.410 evra, jer nije bila osigurana, za šta okrivljuje Marinu Dragićević, vlasnicu agencije koja se bavi angažovanjem negovateljica u inostranstvu.

- Otišla sam u Nemačku trbuhom za kruhom. Čuvala sam jednu dementnu baku 24 sata dnevno, tri meseca. Slučajno sam pala niz 15 stepenica i zadobila četvorostruki prelom noge. Ugrađene su mi šine i sada imam invaliditet od 15 odsto. Kad sam pala, hitna pomoć me je odvela u bolnicu u Bremenu. Marina me je tada zvala i insistirala da izađem na svoju odgovornost i potpis, što mi lekari nisu dozvolili.

foto: Privatna Arhiva

U bolnici sam bila nedelju dana i još dve u porodici - priča ona, i navodi da je onda vlasnici agencije postavila ultimatum.

Vlasnica agencije sve negira Sama je kriva što je ostala tamo Vlasnica agencije Marina Dragićević za Kurir demantuje priču naše sagovornice. - Sve što ona priča su gluposti. Ta žena je ostala tamo van naše ingerencije. Bila je tamo tri meseca, nakon toga je ostala mimo nas, na ličnu odgovornost i očekuje da joj neko sad to plati. Takođe, ja nisam poslodavac, ne bavim se ni isplatama plata, ja sam samo posrednik. Te žene spajala sam sa poslodavcem u Nemačkoj, a sada više i nisam u tom poslu - rekla je ona kratko za Kurir.

- Rekla sam joj da ima tri opcije - hitno medicinsko zbrinjavanje, da dođe po mene ili da je prijavim nemačkoj policiji, a onda bi i ona i porodica u kojoj sam radila snosili posledice, jer se ispostavilo da sam radila na crno a to nisam znala, što je kod njih strogo kažnjivo - tvrdi Vukojevićeva, i dodaje da je Marina Dragićević potom lično došla po nju jer je noga već počela i da joj gnoji. U Nemačkoj bolnici pak ostao je dug od 5.410 evra.

foto: Privatna Arhiva

- Probala sam pre dve godine da to rešim sa njom mirnim putem, angažovala sam advokata da pošalje opomenu pred utuženje, ali ona je slatkorečivo obećala da neće do toga doći, a ako dođe, da će ona rado platiti. Nikada nije platila. Nemačka bolnica je angažovala jednu beogradsku advokatsku kuću, koja može prinudno da mi naplati dug jer nemam toliko novca da im isplatim. U međuvremenu me je Dragićevićeva blokirala i čak tvrdi da ja nisam bila u Nemačkoj, a imam i dokaze i kontakt sa porodicom u kojoj sam bila - rekla je ona i dodala da je i porodica u kojoj je bila prevarena i da nijedna nemačka porodica ne bi primila u kuću negovateljicu koja nije osigurana.

Potom je dodala da je njen potez prijava policiji za privredni kriminal, prema članu 163 Krivičnog zakonika, i da jedino tako može da se izbori za pravdu.

Šta kaže zakon Ako je kriva, vlasnica agencije može u zatvor Vesna Vukojević navela je da će angažovati advokata i tužiti vlasnicu agencije zbog svega što joj se desilo. Ona se pozvala na član 163 Krivičnog zakonika. On, inače, obuhvata krivična dela protiv prava po osnovu rada i u njemu se navodi sledeće: Ko se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata o pravima po osnovu rada i o posebnoj zaštiti na radu omladine, žena i invalida, ili o pravima iz socijalnog osiguranja i time drugom uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Suzana Trajković