HLADNO JUTRO U SRBIJI: Retko gde je ispod nule, ali duva ledeni vetar! Već od srede sluti na proleće, u četvrtak i do 16 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti vetrovito, duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama povremeno i sa olujnim udarima, koji će uveče biti u slabljenju, dok se na planinama zbog jakog vetra očekuje mećava uz stvaranje snežnih nanosa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: RHMZ Printscreen

Tokom dana će biti umereno i potpuno oblačno, na severu pre podne sa sunčanim intervalima, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično uz provejavanje slabog snega. Uveče i tokom noći oblačno, ponegde sa slabim padavinama, u nižim predelima kiša, u brdsko- planinskim sneg.

Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do dva stepena Celzijusa, najviša dnevna od četiri do 10 stepeni. od -2 do 2 °C, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

U Beogradu će biti vetrovito, duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, koji će uveče biti u slabljenju. Tokom dana će biti umereno i potpuno oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima, krajem dana i tokom noći sa slabom, kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura će biti oko jedan stepen Celzijusa, najviša dnevna oko osam stepeni.

AMSS: Jak vetar otežava vožnju

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je upozorio danas na jak vetar koji otežava vožnju, posebno na putevima u Vojvodini, na području Loznice, Beograda, pored Save i Dunava i preko planinskih prevoja zapadne i centralne Srbije.Posle jutarnje magle, vozače u nižim predelima očekuju suvi kolovozi.

Samo na jugoistoku Srbije, gde je tokom noći padao sneg, kolovozi su mokri i klizavi. Na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, osim na teretnim terminalima na Batrovcima i Horgoš gde kamioni čekaju do dva sata na izlaz iz zemlje.

Kurir.rs/Beta