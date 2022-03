JEDAN TELEFONSKI POZIV NIKAD NEĆU ZABORAVITI: Ispovest doktora Stevice koji je odradio najviše KOVID SMENA u Srbiji

Stevica Nikolić (42) iz Doma zdravlja Vlasotince je doktor sa najvećim brojem smena u kovid ambulanti u Srbji i jedan od lekara heroja iz danonoćne borbe sa kovidom!

Kad su lekari 2020. tek zakoračili u borbu protiv tada nepoznate pandemije, nisu znali šta ih čeka i da će ta borba trajati godinama.

Lekari i sestre pod maskama, vizirima, u skafanderima sa ispisanim imenima, kako bi se lakše prepoznavali, vodili su ovu borbu bez straha, bez razmišljanja o opasnostima po njihove živote, samo u želji da pomognu svima kojima je potrebno.

Stevica je naveo da sa početka pandemije najviše pamti tu neizvesnost i njihovu snalažljivost u novonastaloj situaciji, mada, kako navodi, nije bilo straha među lekarima.

- Najviše pamtim samu neizvesnost, puno nepoznanica i našu snalažljivost u toj novonastaloj situaciji. Velike gužve, brige oko pacijenata su stvarno bile teške. Na početku je bilo straha, mada brzo je nestao jer zdravstveni radnici nemaju mesta za to. Briga o pacijentima mora biti na prvom mestu.To je ono što pamtim sa početka pandemije - rekao je Stevica za Puls Srbije na Kurir televiziji.

Dodao je da je solidarnost među lekarima bila ključna kako bi se prebrodio veliki talas korone.

- Svaki put kad pacijent prebrodi bolest, njihova sreća nam je davala snagu, novu energiju, novu snagu za dalju borbu. Sami pacijenti su presudili za našu dalju borbu. Solidarnost u našoj profesiji je najznačajnija. Da nije bilo razumevanja i pomoći ne bismo mogli da izađemo na kraj sa pandemijom. Kad vidi čovek saborca pored sebe, mnogo lakše nastavlja da se bori - naveo je lekar.

Istakao je da radno vreme za njega nije postojalo i da su smene trajale po ceo dan.

- Pa kao i sve porodice zdravstvenih radnika. Naše radno vreme ne prestaje sa izlaskom iz ordinacije, verujem da je tako u svim sredinama, a posebno u ovim manjim kao što su Vlasotnice. Ovde svako svakog poznaje, ja kad izađem iz ordinacije dobijam telefonske pozive rođaka, prijatelja koji pitaju za zdravlje pacijenata. Onda se smena praktično produži na ceo dan - istakao je lekar.

Stevica je potom ispričao šta mu je bio najupečatljiviji momenat za ove dve godine.

- Najupečatljiviji trenutak u ove dve godine je zasigurno bio kad me je zvao prijatelj koji je mesec dana bio na respiratoru. Mi smo već bili oprostili sa njim i onda se desio taj trenutak kad me je pozvao. To su bile tada radosne vesti, a u meni su se pomešale različite emocije: radost, sreća, tuga... To je ustvari taj impuls i ta energija koja vas tera da idete dalje - rekao je Stevica.

