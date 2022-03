UKOLIKO POSTITE, OVIH PRAVILA SE MORATE PRIDRŽAVATI! Dr FeelGood o greški koju svi prave, a treba je STROGO IZBEGAVATI

Počeo je vaskršnji post, najduži i najstrožiji post u godini, koji traje do Vaskrsa, najvećeg hrišćanskog praznika.

Za ovih 48 dana, koliko traje, vernici razmišljaju o posnoj hrani koju treba pripremati ili kupovati.

Upravo o tome govorio je za Kurir televiziju dr Saša Plećević, poznatiji kao dr FeelGood.

Dr FeelGood kaže da ljudi tokom posta često jedu samo pekmez i hleb, što je velika greška jer tako ne unosimo dovoljno vitamina, a kao posledicu imamo gojenje.

- Ako znamo da pratimo post, blagodeti su višestruke. Obično ljudi za vreme posta jedu pekmez i hleb ceo dan, ne unose dovoljno vitamina i ostalih ugljenih hidrata, to je velika greška. Zbog toga se većina i ugoji. Treba izbegavati slatkiše, belo brašno i te proizvode. Problem u postu je što se ne unosi dovoljno proteina i najbolje rešenje bi bilo da unosimo sledeće namirnice: povrće u većoj količini, to je detoks organizma, grašak, pasulj, bademi, lešnici. Preporučujem da se tokom posta kupe proteini biljnog porekla. To je izvor dobrih proteina. Bitno je da se unesi složni ugljeni hidrati, ražani hleb, skrobni, krompir. Tri obroka dnevno, blaga aktivnost i imaćete blagodet posta - rekao je za Kurir televiziju dr FeelGood

