ZAŠTO JE REGISTRACIJA KOLA SKUPLJA AKO SE RADI U SKLOPU TEHNIČKOG PREGLEDA? Ovo je precizno objašnjenje do najsitnijih detalja!

Udrženje srpskih tehničkih pregleda STEP oglasilo se povodom pojedinih napisa i "prozivki" da je neosnovana naplata usluge registracije motornih vozila od strane auto-centara pružalaca navedene usluge. Oni ističu da je cena tehničkog pregleda ograničena uredbom Vlade Srbije i daju objašnjenje zbog čega je cena registracije ako se vrši preko njih skuplja:

- Tehnički pregled vozila nije isto što i registracija vozila. Auto-centri poštuju uredbu Vlade Srbije i primenjuju cenovnike tehničkog pregleda vozila koji su u skladu sa navedenom uredbom, odnosno cena tehničkih pregleda vozila ne prelazi maksimalno dozvoljenu cenu po donetoj uredbi - navode iz STEP u dopisu dostavljenom Kuriru:

- Registracija vozila je usluga koja se nastavlja na uslugu tehničkog pregleda vozila i ona ne mora nužno da se obavlja u auto-centrima koji se bave ovom uslugom. Klijent po završetku tehničkog pregleda vozila može u svojoj režiji da ode do neke osiguravajuće kuće da kupi polisu osiguranja motornih vozila od auto-odgovornosti, da potom ode do policijske uprave da vidi kolike su takse za registraciju, zatim da ode do neke platne institucije pošta, banka, menjačnica i slično i da uplati navedene takse i da se potom opet vrati na šalter policijske uprave kako bi dobio registracionu nalepnicu. U najboljem slučaju trebalo bi verovatno pola dana da se sve ovo završi.

foto: Dado Đilas

Iz STEP ističu da upravo zbog toga što su auto-centri organizovali da klijenti mogu da završe sve ove aktivnosti na jednom mestu, odmah po izvršenom tehničkom pregledu, oni moraju i da naplate svoju uslugu registracije jer ona iziskuje i određene troškove koji moraju da se refundiraju kroz naplatu usluge.

Odluka Vlade Srbije Utvrđena najviša cena tehničkog pregleda Odluku o određivanju cene tehničkog pregleda vozila Vlada Srbije donela je 4. februara 2022. godine i po njoj najniža cena tehničkog pregleda sa PDV-om za putnička vozila iznosi najmanje 3.070 dinara, a najviše 6.020 dinara. Kada je reč o motociklima, mopedima i traktorima cena tehnickog pregleda sa PDV-om iznosi od 2.120 do 4.120 dinara, a za autobus, teška teratna i priključna vozila od 6.020 do 11.920 dinara. Kada se tehnički pregled za teretna i priključna vozila vrši na poligonu, najviša cena može biti uvećana za dodatnih 2.000 dinara.

Ovo su njihovi troškovi koji utiču na krajnju cenu:

1. Da bi neki auto-centar mogao da se bavi prodajom polisa mora da ima za taj posao kvalifikovane ljude, ali i odgovarajuću opremu. Tako da svaki radnik koji se bavi prodajom polisa osiguranja mora da ima licencu zastupnika u osiguranju, a obuka za dobijanje licence i polaganje ispita košta. Pri tom se obuka koja je obavezna organizuje svake godine. Dalje, da bi mogao da radi neophodan mu je prostor i oprema - kancelarija, odnosno šalter, radni sto, stolica, računar, štampač, fiskalna kasa... Kako bi programi za prodaju polisa i njihova naplata funkcionisali mora da postoji kvalitetan internet i šalter platne institucije preko koga se vrši plaćanje. Prostor treba da se greje zimi, hladi leti, održava higijena, tu su i troškovi struje, vode, komunalija... Takođe, taj isti radnik mora da zaradi i za svoju neto zaradu i doprinose.

2. Kada je reč o izdavanju registracionih nalepnica, svaki auto-centar za tu aktivnost mora da dobije saglasnost, odnosno rešenje Uprave saobraćajne policije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova koje takođe košta (trenutno je taksa za zhtev koji se podnosi ministarstvu 94.800 dinara). Takođe, kao i za prodaju polisa i za izdavanje registracionih nalepnica su neophodni i prostor i oprema. Jedan od uslova za dobijanje rešenja je da taj prostor mora da bude izdvojen i ne može biti u šalter sali u kojoj se prodaju polise.

3. Takođe, zakonodavac traži da se izdavanjem nalepnica može baviti samo onaj ko je diplomirani pravnik jer je u pitanju pravni posao - stranka podnosi zahtev za registraciju vozila, a pravnik ocenjuje opravdanost zahteva i utvrđuje da li su ispunjeni svi uslovi za registraciju vozila ili produženje registracije i tek onda štampa registracionu nalepnicu. Kao i kod prodaje polisa i ovom slučaju prostor treba da se održava, greje, plaćaju komunalije, neto zarada i doprinosi zaposlenom pravniku...

4. Takođe, zakonodavac je predvideo da je obavezan i video nadzor svih aktivnosti na tehničkom pregledu koje stranka može da prati iz šalter sale što jog dodatno iziskuje troškove ulaganja u kamere, instalacije, video opremu i računare koji su namenjeni samo za video nadzor.

Zbog svega navedenog smatramo, poručuju iz Udruženja srpskih tehničkih pregleda, da je suvišno polemisati da li je opravdana naplata usluga registracije vozila. Naravno, stranka je ta koja odlučuje i koja uvek ima izbor da se opredeli da li joj odgovara da izvrši registraciju vozila u auto centru ili će sama obaviti registraciju vozila u policijskoj upravi.

