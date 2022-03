USVOJENA UREDBA O CENI GORIVA! Visoke novčane kazne za sve koji je krše, USKLAĐIVANJE CENOVNIKA SVAKOG PETKA

Usvojena Uredba o ograničenju cena naftnih derivata evrodizel i evro premijum BMB 95, predviđa da se od sutra i u narednih 30 dana, usklađivanje cena goriva vrši svakog petka, kada će se do 15 časova objavljivati maksimalne cene

Za poljoprivrednike dizel će najviše koštati 179 dinara. Najviše maloprodajne cene ovih derivata utvrđivaće Ministarstvo trgovine svakog petka do isteka uredbe i objavljivati na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova, navodi se u uredbi i cene će važiti od trenutka objavljivanja. Najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost za evrodizel i bezolovni benzin BMB 95 utvrđuje se u iznosu prosečne veleprodajne cene derivata na teritoriji Srbije uvećane za šest dinara.

Prosečne veleprodajne cene tih derivata obračunava Ministarstvo rudarastva i energetike, svakog petka do isteka uredbe i najkasnije do 13 časova dostavlja Ministarstvu trgovine. Ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje način obračuna prosečne veleprodajne cene derivata nafte evrodizela i evropremijuma BMB 95.

Uredba se ne odnosi na aditivirane derivate nafte. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da maloprodajne cene derivata evrdizel i evropremijum BMB 95, koje ne smeju premašiti nivo najviših maloprodajnih cena utvrđenih od strane Ministarstva trgovine primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine, prenosi Informer pisanje Tanjuga. Pumpe su obavezne da nastave da isporučuju ove derivate isključivo utakanjem u pogonske rezervoare prevoznih sredstava. Naftna industrija Srbije će na svojim pumpama uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, staviti u promet dizel po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru, isključivo utakanjem u pogonske rezervoare poljoprivrednih mašina. Ostali snabadevači gorivom na pumpama mogu, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, staviti u promet derivat evrodizel po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru, isključivo utakanjem u pogonske rezervoare poljoprivrednih mašina.

Predviđene su novčane kazne od 100.000 do dva miliona dinara za pravna lica u slučaju kršenja uredbe, a može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine. Odgovornom licu u firmi zaprećena je novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine. Kazne za preduzetnike su od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine. Nadzor nad primenom ove uredbe sprovodi ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, a važi 30 dana od dana stupanja na snagu. U prethodnih mesec dana na snazi je bila uredba kojom je na pumpama bila ograničena maksimalna cena benzina BMB 95 na 171 dinar i evrodizela na 179 dinara.

Kurir.rs/Informer