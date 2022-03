STIŽU NAM PROLEĆNE TEMPERATURE: Čubrilo objavio novu prognozu, predviđa i još jedno JAČE ZAHLAĐENJE! Evo i kada tačno

Meteorolog Marko Čubrilo na svom Fejsbuku je objavio najnoviju vremensku prognozu prema kojoj nas uskoro čekaju prave prolećne temperature.

- Do utorka sledeće nedelje pod uticajem prodora relativno hladno ali suvog vazduha sa istoka Evrope nad nama će preovlađivati suvo i promenjivo oblačno uz duže sunčane intervale. Ponegde u kotlinama posebno na zapadu regiona može biti i magle. U košavskom području do ponedeljka vetrovito povremeno uz umerenu, hladnu košavu, a duž većeg dela obale povremeno umerena do jaka bura. Dnevni maksimum uglavnom od 5 do 9, ponedge na istoku Srbije samo oko 4 stepena Celzijus. Toplije na zapadu regiona i duž većeg dela obale gde bi maksimumi ponegde biti i oko 15 stepeni Celzijusa.

- Povratak noćnih i jutarnjih mrazeva koji bi s obzirom na datum pojave bili vrlo jaki za taj pariod. U nizijama bi se uglavnom kretali do -5 do -1, a na planinama i do oko -13 stepeni Celzijusa, lokalno. Od utorka jezgro anticiklona će se situirati nad nama tako da će hladno strujanje prestati, a od 24.3. će ga zameniti toplo, južno i jugozapadno. Jutarnji mrazevi će oslabiti, dok će dnevni maksimum biti u porastu i do 23.3. će se kretati od 9 do 15, a zatim od 12 do 21 stepen Celzijusa.

- Posle 27.3. ima signala da je moguće novo, jače, pogoršanje uz padavine i zahlađenje ali taj period sinoptike je vrlo nejasan. Operativni ECMWF je vrlo progresivan, verovatno i previše jer već oko 27.3, daje jače pogoršanje ali i zahlađenje. Trenunto je izvesnije da ono ukoliko i bude, dođe negde pred sam kraj ovog ili početak sledećeg meseca - navodi Čubrilo.

Zaključuje da će narednih dana još biti promena i da je moguće da trend bržeg pogoršanja koji je izveo večernji ECMWF preovlada, ali bar još 4-5 dana neće biti jasni detalji razvoja sinoptike krajem meseca.

Ono što je izvesno do utorka relativno hladno uz pojavu mrazeva i dalju štetu na cvetnicama, a zatim sledi period pravog, prolećnog, vremena.

(Kurir.rs)