DANAS NA SNAZI NARANDŽASTI METEO ALARM: RHMZ objavio novu najavu, temperatura ide u minus! Evo kad će biti toplije

U Srbiji će danas posle jutra sa slabim i umerenim mrazom biti sunčan dan sa temperaturom malo ispod proseka za ovo doba godine.

Najniža temperatura od -8 do -1, a najviša od 8 do 11 stepeni. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.

Zbog ekstremno niskih temperatura danas će u pojedinim delovima Srbija na snazi biti i narandžasti meteo alarm.

Inače, do srede, 23. marta, u većini mesta očekuje se slab, ponegde i umeren mraz. U drugoj polovini sledeće sedmice porast i jutarnjih i dnevnih temperatura koje će biti u granicama proseka za drugu polovinu marta.

Nedelja

Ujutro mestimično slab, lokalno i umeren mraz. U toku dana pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom malo ispod proseka za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, jugoistočni i istočni, krajem dana u slabljenju i skretanju na severoistočni. Najniža temperatura od -7 do 0 stepeni, a najviša od 8 do 11 stepeni.

Ponedeljak

Ujutro mestimično slab, lokalno i umeren mraz. U toku dana pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom malo ispod proseka za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura -6 do 0 stepeni, najviša od 9 do 12 stepeni.

Utorak

Ujutro mestimično slab mraz. U toku dana pretežno sunčano, samo na jugu i istoku umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura -3 do 2 stepena, najviša od 10 do 15 stepeni.

