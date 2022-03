DA LI ĆE GLAVNA AUTOBUSKA STANICA U BEOGRADU BITI IZGRAĐENA DO 1. APRILA? Ovo je stanje na terenu, GRAD JE ODAVNO DAO SVE DOZVOLE!

Iako RTS mesecima pokušava da dobije informacije o tome šta se dešava sa izgradnjom nove autobuske stanice na Novom Beogradu, menadžment BAS se ne oglašava. Ne odgovaraju ni radnicima ove firme, koji su istovremeno i vlasnici dela deonica BAS. Istina, ovo jeste privatno preduzeće, ali rade posao od javnog interesa.

Nekoliko bagera i desetak radnika, uključujući i vozače, nalazi se na gradilištu autobuske stanice. Rokovi za završetak pomerani su nekoliko puta, a za najnoviji, 1. april, radnici su, kako kažu, saznali iz medija.

Ovako sada izgleda, a rok za završetak je 1. april 2022. foto: Printscreen RTS

- Od 21. januara generalnom direktoru smo poslali pet dopisa, ni na jedan se nije odazvao, niti nas je pozvao, da je rekao sačekajte, bilo šta - kaže Slobodan Kovrlija, predsednik Nezavisnog sindikata BAS.

Grad Beograd je izdao sve potrebne dozvole, ali privatna firma ne poštuje rokove! Ugovor o gradnji autobuske stanice u Bloku 42 između BAS-a i Grada potpisan je 2017. godine. U dokumentima, u koje je redakcija Beogradske hronike imala uvid, stoji da je građevinska dozvola za izgradnju peronskog prostora izdata u februaru 2018. godine. U julu 2019. godine Grad je izdao potvrdu o prijavi radova na izgradnji perona, a u oktobru 2021. godine Sekretarijat za urbanizam izdao je građevinsku dozvolu za drugu fazu kompleksa autobuske stanice.

Prema njegovim rečima, najveći problem je što su većina radnika deoničari, vlasnici makar 0,1 odsto BAS, a nemaju nikakve informacije šta se dešava.

Više sreće nije imao ni RTS, iako je u nekoliko navrata pokušavao da stupi u kontakt sa menadžmentom. Radnici se pitaju na koji način će biti organizovan saobraćaj, dolazni i odlazni peroni...

Slobodan Kovrlija foto: Printscreen RTS

Dok se ne izgradi stanična zgrada, ideja je da se koristi komšijski objekat, izgrađen pre nekoliko godina, ispod Železnicke stanice Novi Beograd. U odnosu na 32 šaltera koliko BAS sada ima, biće mesta jedva za četvrtinu, tvrde.

1 / 3 Foto: Printscreen RTS

- Ovde mi nemamo gde da se preselimo, jer ovaj aneks, kako ga oni nazivaju, tu može da stane osam naših kolega i eventualno još 15 kancelarijskih radnika, što je jako, jako malo - kaže Kovrlija.

Za izgradnju stanice, BAS je uzeo kredit od 12 miliona od banke, a ostatak je trebalo da finansira iz sopstvenih sredstava obezbeđenih prodajom parkinga u Karađorđevoj, čiji je BAS jedini vlasnik.

Kraj radovima se ne nazire foto: Printscreen RTS

- Kada se razgovaralo o autobuskoj stanici za nas je cifra bila 24 miliona, sad smo dobili dokument od Republike Srbije na kome piše da je cifra pet milijardi i 389 miliona, nemojte me držati za reč, tačno ne znamo šta ulazi u to, koji je deo BAS-ov, koji je deo grada, da li to obuhvata apsolutno sve radove ili samo naš deo - kaže Kovrlija.

