VAŽAN PROJEKAT: Šapić: Izgradnja novog Savskog mosta, tunela i kružnog toka drastično smanjuje zagađenje i gužve u centru grada!

Projekat izgradnje novog Savskog mosta je daleko veći i značajniji od samog mosta. On, pored novog mosta, podrazumeva i gradnju tunela ispod Zelenog venca, kao i pravljenje pristupne saobraćajnice na Novom Beogradu. Ovaj projekat smanjuje zagađenje i saobraćaj u centru i do 14 procenata, a istovremeno povezuje dva najudaljenija dela grada. Njime se poboljšava komunikacija, infrastruktura i kvalitet života, ne samo u ovom delu grada, nego i u celom Beogradu, poručio je Aleksandar Šapić, kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda.

Šapić je istakao da plasiranje teze kako se Savski most ruši da ne bi bilo buke u "Beogradu na vodi", kao i mešanje herojskog čina učitelja Zarića, sa starim, teretnim nacističkim mostom, koji je danas potpuno neuslovan i koči dalji razvoj Beograda, predstavlja političku zloupotrebu i podsmevanje Beograđanima.

- Niko neće da ruši most. Hoćemo da napravimo novi, uslovan i moderan most. Mi ćemo učitelju Zariću, koga se upravo oni koji danas pokušavaju da zloupotrebe njegov herojski čin, nisu setili do sada, da napravimo spomenik, kako bi svi mogli da znaju ko je čovek koji je Beograđanima tada omogućio prelazak sa jedne na drugu stranu reke, tako što ga je deminirao, kad su Nemci u povlačenju hteli da ga sruše. Verujte mi da bi se on danas okretao u grobu kada bi znao da most koji su nacisti postavili privremeno za prevoz teškog naoružanja, građani Beograda posle skoro 80 godina, još uvek koriste - zaključio je Šapić.