ŠAPIĆ: Napravićemo pešačko-biciklističi most sa novobeogradske strane i izmestićemo golf terene sa Ade

Ada Ciganlija je biser grada Beograda i oaza mira, sporta i rekreacije. Ona će biti jednako dostupna svim Beograđanima i neće više biti privilegovanih u njenom zauzeću - poručio je Aleksandar Šapić, kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda.

Šapić je tokom razgovora sa građanima na Adi Ciganliji istakao da je ona najdostupnija građanima koji žive na Čukarici i Savskom vencu, ali da će izgradnjom pešačko-biciklističkog mosta postati dostupna svim Beograđanima.

foto: Info tim SNS

- Pešačko-biciklistički most, koji ćemo napraviti, je ključna stvar kako bi Ada bila jednako dostupna svim građanima. Taj most će Adu otvoriti ka Novobeograđanima, Surčincima, Zemuncima i svim građanima koji će dolaziti sa druge strane reke - rekao je on.

foto: Info tim SNS

Naveo je, da oni koji žele da igraju golf, moraće to da čine na obodima grada, kao svugde u svetu, a cela površina Ade Ciganlije će biti jednako dostupna svima, bez izuzetaka.

- Izmeštanje golf terena sa Ade Ciganlije omogućiće nam da na tom mestu napravimo još sportskih terena, igrališta, šetališta, biciklističkih staza i mnogo drugih sadržaja. Ne mogu 20, 30 ili 50 ljudi koji vole da igraju golf, i koji su imali tapiju na korišćenje ovog prostora godinama, da zauzimaju jednu trećinu naše Ade i ugrožavaju interes više stotina hiljada ljudi koji ovde dolaze tokom čitave godine. Ada Ciganlija je, verovatno, najveće prirodno bogatstvo koje Beograd ima, i čuvaćemo je zbog svih naših građana - zaključio je Šapić.

(Kurir.rs)