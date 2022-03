NEĆE BITI PODELA MEĐU GRAĐANIMA: Aleksandar Šapić: Od Beograda možemo da napravimo najčistiji grad u Evropi!

Moja ideja je da od Beograda napravimo najčistiji grad u Evropi. Mislim da, kada je ova tema u pitanju, neće biti podela među građanima prema stranačkoj, navijačkoj, nacionalnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već će svi Beograđani koji vole svoj grad, svoju kuću, učiniti sve da ona bude lepša i čistija, poručio je Aleksandar Šapić, kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda.

On je istakao da će jedna od akcija koja će unaprediti čistoću u prestonici biti organizovano čišćenje u svim delovima Beograda, u kome bi učestvovali svi građani.

- Ideja mi je da odredimo jednu subotu u mesecu i da tada svi građani izađu i očiste svoj ulaz, svoj blok, svoj kraj, a da gradske komunalne službe tada pripreme sve što je neophodno za tu akciju. Da pripremimo kese, kao i punktove gde će to što se očisti biti odloženo. Paralelno sa tim Gradska uprava mora da pokaže da podiže kvalitet usluga svih komunalnih službi, ali i svest građana o značaju ove teme. To je na pravi način bavljenje životnom sredinom, a kada budemo očistili zemlju, onda ćemo očistiti i vazduh, to ide jedno sa drugim - naglasio je Šapić.