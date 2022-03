VLADETA JANKOVIĆ IZVREĐAO ŠAPIĆA: Kandidat SNS za gradonačelnika Beograda imao je SAMO OVO da mu poruči!

Aleksandar Šapić, kandidat SNS za gradonačelnika Beograda, reagovao je na uvrede koje je na njegov račun izneo Vladeta Janković u emisiji "Dobar, loš, zao" emitovanoj na portalu Nova.rs. Janković, koji je kandidat za gradonačelnika Beograda koalicije Dragana Đilasa Ujedinjena Srbija, uporedio je u toj emisiji Šapića sa "banderom."

foto: PrintScreen

Šapić je, reagujući na to, poručio: - Hvala, gospodine Jankoviću na poređenju, ali to neće promeniti moju pristojnost u komunikaciji i poštovanju, kako Vas, tako i svakog drugog mog političkog konkurenta. A da li sam neke stvai od vas očekivao, priznajem da nisam, ali to je sada manje važno. Srećno na izborima.