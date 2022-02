VLADETA JANKOVIĆ PLJUJE PO DSS A UZEO JE NJEGOV PROGRAM ZA BEOGRAD: Miloš Jovanović o "negospodskom" potezu Đilasovog kandidata!

Vladeta Janković, kandidat Ujedinjene Srbije za gradonačelnika Beograda, očigledno nije imao sa čim pred Beograđane, pa je program za prestonicu "pozajmio" od svoje bivše partije - Demokratske stranke Srbije!

Ovaj neverovatan detalj iz kampanje opozicionog bloka koji okuplja Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa otkrio je lider DSS Miloš Jovanović. On je ispričao da je Janković pre 20 dana to tražio i dobio od Aleksandra Popovića, koji je ranije bio kandidat DSS za gradonačelnika Beograda. A zamera mu što je istovremeno pljuvao javno po svojoj bivšoj stranci.

foto: Marina Lopičić

- On se u nekoliko navrata vrlo ružno izrazio o DSS, nazivao je tu stranku patrljkom. Prvo, vrlo je ružno, sve i kada bi bila istina, da pričate takve stvari o vašoj bivšoj stranci, tim pre ako ste vi doprineli tome da ona da ona ne pređe cenzus 2014. godine. Ja u tom Predsedništvu DSS tada nisam sedeo, oni su svi sedeli i spuštena je stranka ispod cenzusa. Jednostavno, nije lepo govoriti na taj način, a onda vam pride ne smeta da, iako ste to govorili, tražite od Aleksandra Popovića, istaknutog člana DSS koji nam pomaže u ovoj kampanji, program DSS za Beograd. On je to tražio pre 20 dana i to nije problem, dat mu je. Ali nemojte da se negativno određujete prema vašoj bivšoj stranci a opet tražite od nje nešto. Očigledno nije dovoljno imati gospodsku profesiju da biste se u svakoj situaciji ponašali gospodin - ispričao je Jovanović u emisiji na N1.

Kurir.rs