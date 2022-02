DŽABA OPOZICIJI SPORAZUM O NENAPADANJU! Janković napao Tadića, a usledio je odgovor: Vladeta, ćutao si dok je Legija štrajkovao!

Tek što su potpisali sporazum o nenapadanju, opozicioni akteri su ušli u žestoki sukob koji je otvorio Vladeta Janković, kandidat za gradonačelnika bloka koji okuplja Stranka slobode i pravde Dragan Đilas.

Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić reagovao je na optužbe iz Đilasovog tabora da je "napao s leđa" kandidate dela opozicije za predsednika Srbije Zdravka Ponoša i za gradonačelnika Beograda Vladetu Jankovića. Tadić je uzvratio, podsetivši na Jankovićevo ćutanje u nekim ključnim političkim događajima, poput pobune JSO, dok su Demokratska stranka Srbije, bivša Jankovićeva partija, i Demokratska stranka, bivša Tadićeva partija, delile vlast.

foto: Foto: Dragana Udovičić

- Na današnji dan smo potpisali sporazum o nenapadanju unutar opozicije, pa da u svetlu tog događaja pojasnimo onda i šta ko podrazumeva pod napadom, a šta je suspendovanje slobode iskazivanja političkih stavova i uverenja, bez čega nema demokratije, ni demokratskih izbora. Da, stojim iza toga da je Vladeta Janković kao potpredsednik DSS preglasno ćutao dok je ta stranka podržavala i organizovala proteste u kojima su paljene ambasade i u kojima je izgubljen jedan ljudski život, pobunu JSO, podršku Tomislavu Nikoliću itd. I on bi morao da na demokratski način razume da to nije napad, već iskazivanje stava u skladu sa uverenjima iza kojih stojim ceo svoj život i odnosa prema vrsti politike protiv koje se borim ceo svoj politički život - navodi Tadić.

Lider SDS kaže da ga je Janković napao i etiketirao.

foto: Beta/Emil Vaš, Beta/Dragan Gojić

- Na sve to gospodin Janković nije odgovorio, jer nisam ni govorio o tome da li je bio u zemlji ili van nje, upravo zbog toga što je to potpuno nebitno. Iznošenje svog stava ne smatram napadom, baš kao što ne smatram napadom ako neko iznese stav, na primer, da je greška što smo 2008. formirali vladu sa SPS i uvek sam spreman da odgovorim političkim razlozima i svojim uverenjima... Međutim, napad jeste reći da niko osim kandidata bloka koji sada predstavlja Vladeta Janković nema pravo da se kandiduje, odnosno da u tom slučaju radi za Vučića. Napad je i izneti laž da sam ja nekoga "napao s leđa", jer i u slučaju gospodina Jankovića i gospodina Ponoša sam odgovarao na direktna pitanja novinara. Nadam se da gospodin Janković ne smatra da je trebalo da lažem. Napad bi bio da sam ja rekao da on svojom kandidaturom radi za Vučića. Kao i da sam rekao da je njegov odgovor za žaljenje. Ili da zbog svog stava gubi pravo na moje prijateljsko uvažavanje. A ja ništa slično nisam rekao. Za razliku od njega, koji je upravo takvim rečima, čak i lično, napao mene - poručio je Tadić.

Kurir.rs