DEVOJČICE DANIMA OSTAVLJALE OTISKE USANA NA OGLEDALU U ŠKOLSKOM WC! Direktor ih okupio, ono što je uradio izazvalo je TOTALNI ŠOK!

Vreme puberteta donosi sobom svakojake nestašluke i nepromišljenje poteze, a na društvenim mrežama se širi priča kako su dvanaestogodišnjakinje i godinu dana starije devojčice u jednoj školi svakodnevno stavljale karmin na usne i ostavljale poljupce na ogledalu u školskom toaletu.

Više puta na dan tetkice su čistile to ogledalo. Ali ubrzo bi ono opet bilo išarano otiscima usana različitih boja i nijansi. I tako do okončanja nastave, a onda ujutro iznova.

Kada im je dosadilo da svakog božjeg dana ko šta radi one samo čiste ogledalo, tetkice su se požalile direktoru. On je malo porazmislio i jednoj od tetkica kazao svoj plan. Potom je pozvao sve učenice tog uzrasta u hodnik ispred školskog toaleta. Rekao im je da to što one čine predstavlja veliki problem za čistačice koje stalno moraju da čiste otiske usana, i zamolio tetkicu da devojčicama pokaže kako to radi.

Ona je navukla gumene rukavice i krpu zavukla u wc šolju, a zatim njome prebrisala ogledalo.

Nijednoj više nije palo na um da ostavlja otiske usana.

Kurir.rs