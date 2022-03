STIŽE POGORŠANJE VREMENA SA PLJUSKOVIMA: Meteorolog najavio novu promenu vremena i drastičan pad temperature

Višednevno toplo i sunčano vreme u Srbiji trajaće još samo sutra, a već od četvrtka sledi velika promena u paketu sa pojavom koja nas je pre oko deset dana sve zabrinula, a to su čestice peska iz Sahare, koje ne utiču loše na zdravlje, ali doprinose zagađenju.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da već od 31. marta možemo očekivati jače pogoršanje vremena sa kišom i pljuskovima, zatim saharski pesak, a za vikend jače zahlađenje, ponegde prolazno i kratkotrajno sneg.

- I danas biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, ponegde uz visoku oblačnost. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, u Bačkoj povremeno pojačan. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 22°C. Inače, potpuno se narušio i oslabio anticiklon, koji je u prethodnom periodu bio odgovoran za stabilno, suvo i sunčano vreme – kaže Đorđe Đurić.

Usled toga, nakon dužeg perioda sa vrednostima veoma vioskog vazdušnog pritiska, došlo je do osetnijeg pada vazdušnog pritiska na vrednosti oko normale, a kako sledi dalji pad vazdušnog pritiska, to će biti uvod u pogoršanje vremena koje se očekuje narednih dana.

Nad Đenovskim zalivom očekuje se formiranje ciklona, a on će Srbiji doneti povećanje oblačnosti.

Krajem dana, u sredu, i tokom večeri u zapadnim i u severnim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Kako se očekuje jugozapadno strujanje, biće i dalje relativno toplo. Maksimalna temperatura u sredu biće od 18 do 22°C, u Beogradu do 20°C.

- Tokom četvrtka i petka Srbija će biti pod uticajem snažnog ciklona sa centrima iznad severnih predela Italije i Jadrana i iznad centralne Evrope. Ovaj ciklon uslovljavaće nad Srbijom oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kako će se Srbija tokom četvrtka i petka nalaziti u prednjem delu ciklona, u njegovom toplom sektoru, očekuju se snažna južna strujanja i dotok tople vazdušne mase – objasnio je Đurić.

foto: Ana Paunković

Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 18 do 22°C, u Beogradu do 20°C, a u petak od 12°C na severozapadu do 20°C na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 15°C.

Kako nas od srede uveče do subote očekuju snažna visinska južna strujanja, sa severa Afrike i iz oblasti Sahare do našeg područja preko Mediterana stići će velike količine čestica pustinjskog peska iz Sahare, tako da se očekuju padavine sa česticama peska iz Sahare, očekuje se prljava kiša.

- Reč je o potpunoj prirodnoj i bezopasnoj pojavi, koja je najviše vidljiva na vozilima, a slična situacija dogodila se i pre dve nedelje, tako da je od tada pesak i dalje vidljiv na mnogim neopranim vozilima i površinama-podseća meteorolog.

U subotu će oblačno sa kišom, na jugu i istoku sa pljuskovima i grmljavinom. Jak vetar južnih smerova koji će duvati tokom četvrtka i petka, u subotu će po prodoru hladnog fronta biti u skretanju na jak severozapadni, a očekuje se i prodor osetno hladnije vazdušne mase sa severa. Hladni front stići će u subotu prvo do severnih i zapadnih predela Srbije, dok će do juga i istoka Srbije stiće tek uveče, pa će u tim predelima i dalje duvati jugozapadni vetar.

Hladni front podeliće Srbiju na dva dela kada su temperature u pitanju. Maksimalna temperatura biće od 7°C na severozapadu do 17°C na istoku i jugoistoku Srbije.

U nedelju i ponedeljak biće oblačno i veoma hladno za početak aprila, povremeno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a uslova za susnežicu i koju pahulju biće ponegde i u nižim predelima.

- U planinskim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača i palo bi 10 do 20 cm snega, a u nižim predelima i ako dođe do formiranja, biće svega 1 do 3 cm i to u noćnim i jutarnjim satima, ali bi se sneg brzo i topio, jer bi temperature bile iznad 0°C – kaže Đurić za Blic i ističe da su promene u prognozi vremena i dalje su moguće, naročito kad je sneg u pitanju, pa će u narednim objavama biti preciznijih informacija da li će ga biti u nižim predelima ili će potpuno izostati.

- Setimo se da sneg nije neuobičajana pojava u aprilu, iako je retka, pa je tako prošle godine u Beogradu u aprilu pao posle 25 godina i dostigao visinu od 8 cm u nižim i više od 15 cm u višim delovima grada.

foto: Zorana Jevtić

Osećaj hladnoće u nedelju i ponedeljak biće povećan i severozapadnim vetrom. Maksimalna temperatura biće od 4 do 10°C, u Beogradu oko 5°C.

Već u utorak očekuje se stabilizacija vremena i sunčano vreme, a kako ćemo od utorka biti pod uticajem ciklona iz centralne Evrope, očekuju se južna strujanja i osetniji porast temperatura na normalne vrednosti za početak aprila i one će biti preko 15°C.

- Nakon toga sledi nova promena vremena sa kišom i manjim padom temperature. Dakle, nakon dužeg sušnog perioda i veoma suvog marta kada padavina skoro da nije bilo, ciklon sa centralnog Mediterana od četvrtka do kraja sedmice doneće obilnije padavine. U mnogim predelima očekuje se da padne od 10 do 30 mm po kvadratnom metru, u nekim predelima i više, a najmanje padavina biće na istoku i jugoistoku Srbije.

- Kako je prosek maksimalnih temperatura za kraj marta od 13 do 17°C, vidimo da su one iznad prosečnih vrednosti i tako će ostatai sve do petka. Od vikenda se očekuje osetnije zahlađenje i nedelja i ponedeljak će biti najhlandiji dani i tada će maksimalne temperture biti niže i za 10 stepeni od proseka za početak aprila koji iznosi od 15 do 19°C. Nakon toga, već od sledećeg utorka maksimalne temperature vratiće se na normalne vrednosti za početak aprila - zaključuje.

(Kurir.rs/Blic)