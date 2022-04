EKSKURZIJA U NIŠU, 2 NOĆI, 11.800 DINARA! Objava jedne majke pokrenula lavinu, na Tviteru nastala BURA: Šta je tu nenormalno?

Putovanja sa školom, ekskurzije i nastave u prirodi nisu praksa novijeg datuma i pored svih troškova koje je potrebno pokriti kako bi detetu omogućili neometano obrazovanje, često su i veliki udar na kućni budžet roditelja. Iako ekskurzije sa jedne strane nisu obavezne, sa druge, svaki roditelj želi svom detetu da pruži to iskustvo i priliku da otputuje sa školskim drugarima, vidi i nauči nešto novo.

Kada je reč o troškovima, činjenica je da roditelji često nisu svesni šta sve ulazi u cenu aranžmana koji plaćaju, a kada troškove uporede sa cenama koje turističke agencije nude za daleko primamljivije destinacije od onih koje posećuju srpski đaci, cene često mogu da deluju nerealno. Zato je jedna majka odlučila da mišljenje potraži na Tviteru i izazvala burnu diskusiju.

"Da li je normalno da ekskurzija, 2 noćenja od BG do NI, usput obilasci..i nazad košta 11800 din??? Možda sam ja čudna, što mi nenormalno", napisala je ona i komentari u kojima drugi korisnici podržavaju njen stav, pa sve do onih koji ne razumeju "šta bi tu moglo da bude nenormalno" ne prestaju da se nižu.

"Lopovi najveći. Drug mi ide sa devojkom u Istanbul.. 5 dana.. Po osobi 89 evra", "Za predškolski uzrast, jednodnevni izlet u trajanju od 6 sati, Babina reka 3860. Računaj voda, sok, smoki, grisine. Na deci uvek zarađuju. Pogledaj koliko para daješ za garderobu, nije realno. Pri tom kvalitet šlj. Dečija staza za kuglanje 1900rsd sat vremena", "Kradu. Dok se svi ugrade... A znaju da roditelji moraju da prihvate. Šta kaže školski odbor? Roditelji?", "Nije normalno, skupo je", "Za to možeš u Moraholom da se gostiš nedelju dana", "3 dana, 2 noći Bg-Niš i obilasci 15.390 din. To tvoje je još i povoljno", "Vrtićka grupa izlet do Svilajnca 4000 din", "Ekskurzija sa 2 noćenja do Zlatibora uz obilaske košta preko 17 hiljada. I od kad mi se deca školuju, skupe su", "Sedam dana Zlatibor 24000 dinara. Prvaci su u pitanju. A ekskurzija jednodnevna 1700", "Kod nas 1 noćenje i to B. Bašta 10.000, kao obilaze usput manastire", pisali su korisnici, deleći svoja iskustva.

Javili su se i oni koji su, računajući šta sve dete dobija po pomenutoj ceni, drugačijeg mišljenja.

"Nije mnogo, nego Srbija, 15 evra po učeniku autobus, 40 evra polupansion dva dana, 5 evra za dnevnice nastavnika, 2 evra vodič, još neka ulaznica 5 evra, to je 8000 dinara minimalno, i to bez ikakvih agencijskih troškova", "Nije skupo, nego smo siromašni", "Normalno. Niko nama nije kriv što smo beda",

U toj svoti je i nadoknada za nastavnika. Onda kad oduzmeš i prevoz, 2 noćenja i verovatno neki obrok... Toliko je, ne može manje", "Meni to odavde zvuči jeftino. Moje dete uskoro ide 1 noćenje Zg-Dalmacija što bi trebalo u kilometrima biti otprilike isto za nekih 110 evra što bi bilo malo jače od 11800 ako se ne varam", "Ne branim nikoga, ali raspitajte se koliko košta autobus za jedan dan. O hotelima da ne pričam", "Da, tu su dnevnice nastavnika i lekara, koji je obavezan kada ima noćenje. Možda i neke ulaznice", "Normalna je cena", glasili su neki od komentara.

Posebna diskusija povela se oko iznosa dnevnice koju dobijaju učitelji i nastavnici za koju tviteraši tvrde da iznosi svega 500 dinara. Jedni kažu da su u cenu ekskurzije prosvetari debelo "ugradili", dok drugi smatraju da je pomenuta dnevnica nedovoljna za odgovornost kakvu imaju.

"Za koliko novca biste vi čuvali desetine dece na putu, obilasku, noćenju, igranju i ostalim za***ancijama? Pa onda, agencija, prevoz, smeštaj, hrana, sve košta", "Deluje preterano da. Ali s obzirom da vam neko vodi dete i odgovoran je za to nadam se da ima dobru dnevnicu", "Bolesno,ali računaj da plaćaš prosvetarima dnevnicu i sve ono što plaćaš za svoje dete.jelo krevet itd. Pa kad se svi malo dograde i ugrade,može to i više", "Ne bi ti ja tu decu čuvao za 1000 evra dnevnicu nije to baš jednostavno", dodaju.

Nekolicina njih kaže da su za cenu krivci direktori škola ili agencije, dok drugi podsećaju na porodice sa više dece, koje su nemoćne da se izbore sa troškovima, često primorani da svojoj deci uskrate izlete, ekskurzije i rekreativne nastave.

