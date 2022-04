KULJA CRNI DIM, LJUDI ZABRINUTI - OVO JE RAZLOG! Nadležni: Zagađenja više neće biti. Gradonačelnik: Završavamo sa tim zauvek!

Objava na Tviteru uzburkala je javnost ne samo u Kragujevcu odakle snimak potiče već i ostatku zemlje, jer je na sve koji su ga pogledali tolika količina crnog gustog dima koji kulja u nebo delovala krajnje zabrinjavajuće.

Nekima se možda u prvi mah učinilo da je izbio neki požar ili da je neko palio gume, ali zapravo dim je izbijao iz dimnjaka Zastava energetike.

Bilo je i pošalica da Kragujevčani nisu izbrali papu, da će to biti samo kratko dok povuče cug i da su možda bila sirova drva za potpalu, pojedici su se prisetili Đenke, ali većini nije bilo do zezanja pa su pominjali čađav veš nakon sušenja, prljave automobile, i posebno da sve to udišu ljudi koji žive u blizini.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić za Kurir je rekao: "Ovo je godina u kojoj završavamo sa ugljem" i rekao da detaljne informacije zatražimo od rukovodstva "Energetike".

Njegove reči potvrdili su nam i iz Energetike. Na pitanje šta to lože kad kulja tako gust crni dim i kada će taj problem biti rešen istakli su da se "imajući u vidu da se kraj grejne sezone očekuje 15.4. (danas) i da su radovi na izgradnji nove kotlarnice u poodmakloj fazi izvesno je da će ovaj problem biti rešen do početka sledeće grejne sezone".

- Kotlovi na matičnoj lokaciji "Energetika" doo Kragujevac koriste ugalj kao energent. Redovan ciklus potpaljivanja kotlova podrazumeva upotrebu mazuta kao inicijalnog goriva, što za posledicu ima pojavu crnog gustog dima u trajanju od 15 do 30 minuta - naglašeno je u odgovoru Kuriru i obrazloženo šta se konkretno čini da bi se smanjilo zagađenje:

- Kotlovsko postrojenje na matičnoj lokaciji je trenutno u fazi povezivanja kotlovskih jedinica odgovarajućim kolektorima. Najveći deo krupne opreme za kotlarnicu je isporučen na gradilište. Trenutno su u fazi i radovi na postavljanju ventilatora svežeg vazduha na odgovarajuće fundamente. Paralelno sa ovim izvode se radovi na rekonstrukciji - zameni glavnog parovoda novim toplovodom zašta su na gradilište već isporucene predizolovane cevi. Svi ostali izvori toplote u sistemu daljinskog grejanja od prošle grejne sezone već koriste gas kao ekološki prihvatljiv energent.

Upućena je i poruka Kragujevčanima da već s početkom naredne grejnje sezone crni gusti dim se neće videti.

- Za građane Kragujevca i našu Energetiku najbolji dani i najbolje grejne sezone tek dolaze. Posle 59 godina grejanja grada na ugalj bližimo se završetku velikog projekta modernizacije daljinskog grejanja i sanacije pepelišta. Zahvaljujući razumevanju predsednika države Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i angažovanju našeg gradonačelnika Nikole Dašića, realizujemo projekat koji će omogućiti smanjenje zagađenja vazduha, zemljišta i podzemnih voda a biće i poboljšana i energetska efikasnost sa 55 na preko 95 posto. Snaga nove kotlarnice biće 110 MW - navodi se u odgovoru i dodaje:

- Građanima Kragujevca biće obezbeđeno pouzdano, kvalitetno i efikasno grejanje uz minimalan ekološki odraz. Ovim putem želimo da se zahvalimo na razumevanju svim potrošačima i građanima Kragujevca i da im sa sigurnošću poručimo da je ovo bila poslednja grejna sezona u kojoj se iz naših dimnjaka vio crni dim.

Inače, ako odete na sajt Energetike, tamo, između ostalog, može se pročitati tekst od 4. februara o gostovanju direktora "Energetike" Andrije Ilića na Prva TV kada je istakao da je ovo poslednja grejna sezona u kojoj će se Kragujevčani grejati preko kotlova na ugalj i imati problema sa velikim zagađenjem vazduha.

Rečeno je da se posle 50 godina rada kotlova na ugalj prelazi na prirodan gas kao glavni energent za proizvodnju toplotne energije kroz realizaciju investicije u vrednosti od oko 15 miliona evra.

- U toku su radovi izgradnje nove kotlarnice ukupne snage 110 MW, koja će koristiti prirodni gas kao energent. Očekivano projektovano smanjenje zagađenja životne sredine biće jako veliko, što znači da će ukupno smanjenje ugljenikovih oksida biti za preko 70%. Potpuno ćemo eliminisati sumpor, potpuno ćemo eliminisati pm čestice iz izduvnih gasova "Energetike", azotovi oksidi će biti na nivou koji će biti daleko ispod i najstrožih ekoloških standarda - kazao je tada Ilić.

Takođe na njihovom sajtu nalazimo i informaciju da je 25. februara održana javna prezentacija projekta Studije procene uticaja na životnu sredinu u okviru projekta rekonstrukcije kotlarnice "Zastava" i rekonstrukcije dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2 .

- Što se tiče "Energetike" neće biti zagađenja i svi će parametri, koji se odnose na emitovanje loših čestica, biti i ispod zakonskog propisanog minimuma. Grejanje na gas je ekološki prihvatljivo i od sledeće grejne sezone imaćemo mnogo kvalitetniji vazduh u Gradu Kragujevcu, ali moramo imati u vidu da u Kragujevcu imamo preko 30.000 individualnih ložišta koji se greju na čvrsta goriva i doprinose aerozagađenju i nadmo se da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti imati rešenje i za to da individiualni potrošači pređu na ekološki prihvatljive energente ili na sistem daljinskog grejanja - rekao je tom priliko Dragan Marinković, načelnik Gradske uprave za razvoj i investicije.

Na pitanja građana i predsednika mesih zajednica šta to konkretno znači za Kragujevčane, Velibor Stevanović, izvršni direktor "Energetike" je objasnio:

- Reč je o jednom od najznačajnijih projekata za Kragujevac koji se realizuje uz podršku Vlade Republike Srbije i Ministarstva za zaštitu životne sredine. Dva, od ukupno pet kotlova, već su stigla u "Energetiku" a isporuka preostala tri kotla očekuje se veoma brzo, nakon čega počinje njihova ugradnja u novo postrojenje. Ovim pokazujemo da gradska vlast i republička vlast brinu o zdravlju naših sugrađana i naše dece, kvalitetu vazduha koji udišemo i generalno boljem funkcionisanja "Energetike" kao preduzeća, jer će novi kotlovi zameniti stare koji već 60 godina rade na ugalj, staru tehnologiju novom tehnologijom, po evropskim standardima, sa boljim iskorišćenjem, tako da će benefiti biti dvostruki i ekološki i tehnološki.

Samo tri dana kasnije na sajtu je objavljen tekst sledeće sadržine:

- Sa nestrpljenjem smo čekali dolazak kotlova, čak i oni koji nisu verovali u realizaciju modernizacije daljinskog grejanja "Energetike" sa strepnjom su iščekivali da se ostavari najavljeno jer znamo koliko je za sve nas prelazak na grejanje na prirodan gas bitan. Danas "Energetika" je počela sa postavljanjem kotlova na gas. Neverica nestaje, nestrpljenje da se vidi koje benefite će nam doneti raste. Dok čekamo isporuku petog blok kotla, ne gubimo vreme. Realizacija plana modernizacije daljinskog grejanja "Eneregetika" je u toku. Postavljaju se četiri od pet kotlova koja su predviđena za ugradnju modernijeg, savremnijeg sistema za daljinsko grejanje.

I još jednom je napomenuto da je ovo poslednja sezona grejanja na ugalj "posle čega nas očekuju, na obostrano zadovoljstvo, dugoočekivani čistiji dani za Kragujevac".

