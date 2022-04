ŠOK-ISPOVEST LJUBAVNICE TAMARE! KAO U FATALNOJ PRIVLAČNOSTI Govorio joj razvešću se pa je tukao i uhodio! Kolima je izgurao s puta

BEOGRAD - Tamara V. ispričala je jutros uživo na televiziji svoju šokantnu životnu i ujedno ljubavnu priču koja liči na zaplet iz čuvenog holivudskog blokbastera "Fatalna privlačnost".

Ona je u jutarnjem programu TV Pink voditeljki Jovani Jeremić ispričala da je bila u vezi sa čovekom koji ju je ubedio da se razvodi, a da je u braku samo formalno zbog deteta.

foto: Printscreen/Pink TV

Kako je Tamara rekla, u početku je sve bilo u najboljem redu, a kada je odbila s njim da ima dete doživela je pravi pakao.

Tokom putovanja u Varšavi, kada je odbila da nasilnim putem dobije dete sa tim muškarcem, Tamara je mučki pretučena. Kreću pretnje, a kod Cvetkove pijace je automobilom pokušao da je izgura sa ulice kako bi izazvala sudar.

Ovaj proces traje 6 godina, a kaže da se nakon drame na Zvezdari nikada nije ni čula ni videla sa bivšim partnerom.

foto: Printscreen/Pink TV

- Počela sam sa njim vezu, bili smo u vezi d ve godine, on mi je rekao napočetku da je u braku i da je razvod u toku. Ja tada nisam imala posao, svaki dan sam bila kod njega u stanu, žene nije bilo nigde. I to je trajalo. Bili smo u Moskvi, gde je sve prošlo okej, posle toga veza je tekla normalno, onda smo otišli u Varšavu, kada je on hteo meni na silu da napravi dete, on je meni doleteo do kreveta, počeo da me udara zatvorenim i otvorenim šakama, bila sam sam sva krvava. Nisam htela da pravim probleme i prećutala sam. On sa tom ženom tada nije imao dete, tek je skoro dobio. Ja nisam htela takav način s*ksualnog odnosa - rekla je Tamara.

- Onda smo raskinuli, ja sam ga ostavila, on je prihvatio. Nismo se čuli nekih godinu dana, ja sam u međuvremenu otovrila frizerski salon, on me je zvao da čestita, popili smo kafu i uz neka dva susreta mi smo obnovili vezu, rekao je da se promenio, izvinjavao se, rekao da je to bio neki ispad i ja sam to prihvatila, jer sam imala osećanja prema njemu. On je rekao da se razvodi, da ta žena ne živi tu i da ima svoj stan. Verovala sam mu, spavala kod njega i sve. Onda smo obnovili vezu, to je trajalo neko vreme, kada sam videla da su ispadi ljubomore sve češći, da je nasilnik, da se ne razvodi jer je žena zvala, onda sam htela da prekinem vezu i da se povučem. On je počeo da me prati, da me uhodi, bila sam u stanici policije Zvezdara. Međutim, drugi put mi se inspektorka u civilu smeškala i rekla: "Idite kući slobodno, neće on vama ništa" - nastavlja Tamara.

foto: Printscreen/Pink TV

To se nastavilo, u međuvremenu je meni obijen salon. To nisam prijavila, znala sam da je on, jer je on non-stop mene pratio. E kada sam shvatila da će mi život biti ugrožen na Bulevaru, promenila sam bravu u stanu. Primetila sam u retrovizoru, kada sam krenula kući, da me on prati. Onda je krenuo da me izgurava kod Cvetkove pijace, tamo gde su šine, onda je bio drugi nasrtaj na stanicu punu ljudi i treći put na pešačkom prelazu, da bi mi nakon toga preprečio put svojim vozilom. Ja sam stala, držala sam ključene, telefon i počela sam da vrištim. Nisam znala, Jovana, šta da radim u tom momentu. To su videli dečko i devojka koji su šetali, svedočili su, ali glavni tužilac to nije uzeo u obzir - rekla je ona.

Tamara je rekla kako je nakon svega imala psihoze, zbog čega je završila na psihijatriji. Danas, dodaje ona, koristi terapiju, ali nema psihoze.

On mi je onda uzeo tašnu i pojurio ka svojim kolima, a za njim je pojurio i dečko koji je to video. Uzeo mi je sve, ključeve, kartice, 1.000 evra koje sam nosila da platim salon. Oduzeo mi je sve i na kraju sam završila na psihijatriji.

foto: Printscreen/Pink TV

Išla sam na saslušanja, prvi put nisu hteli da gledaju, pa su uzeli u razmatranje, na kraju su dobili naredbu da se ispita slučaj, što je urađeno, ja sam u međuvremenu dobila teške psihoze.

Imala sam trip kao da me prati non-stop, nisam smela na prozor da izađem, na kraju su došli policija i hitna, jer je majka primetila da me nema. To traje mesec dana, pijem samo vodu, ja 20 dana nisam izašla iz kuće. I dalje sam na terapiji, ali nemam psihoze. Sa njim, kao da se ništa nije desilo, predmet je odbačen. Posle toga mi se nikada nije javio - priča Tamara.

Kurir.rs/TV Pink