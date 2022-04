OD PREHLADE STRADA I SRCE! Respiratorni virusi se raširili posle skidanja maske, miokarditis može da pogodi bilo koga

Pulmolozi kardiolozi ovih dana imaju pune ruke posla, a očekuju da će nakon završetka praznovanja, pritisak na njihove ambulante biti još veći.

Samo u Zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu dnevno pregledaju oko stotinak onih koji u ovu ustanovu dolaze prvi put zbog disajnih tegoba uzrokovanih nekom respiratornom infekcijom.

Red se čeka i na pregled kardiologa jer kao posledica respiratornih problema javljaju se i upale srčanog mišića, pa čak i popuštanje srca.

Dr Katarina Mijatović, pulmolog i zamenik direktora Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu, kaže da je povećan broj respiratornih infekcija u ovo doba godine direktna posledica skidanja maski:

- Dugo smo bili u režimu kovida i pridržavali se strogo higijenskih mera. Zbog toga smo bili zaštićeni i od drugih virusa, pa kada smo masovno skinuli maske, one su počele da se ispoljavaju. Za one sa alergijskim rinitisom, a njihov broj je veliki, dovoljan je i blag pad imuniteta da dođe do upale i donjih disajnih puteva i pojave bakterija.

Povišena telesna temperatura, otežano disanje, kašalj kod kovid-negativnih, prema rečima dr Mijatović, uglavnom su izazivani virusima prehlade, parainfulence, influence... Posledice respiratorne infekcije mogu da budu i probadanje u grudima i povremeno preskakanje srca.

- Ovi simptomi mogu da budu i znaci upale srčanog mišića, odnosno miokarditisa - kaže prof. dr Siniša Pavlović, kardiolog Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. - Većina brzo ozdravi i potpuno se oporavi, ali oko 20 odsto razvije srčanu slabost.

Profesor Pavlović napominje da miokarditis može da pogodi bilo koga, uključujući i decu i novorođenčad, i da najčešće pogađa zdrave, mlade, osobe atletske građe. Zato je važno da se svaka infekcija preleži od tri do pet dana.

Blagi porast broja obolelih

U poslednja 24 sata virusom korona je zaraženo još 699 osoba, pokazuje najnoviji epidemiološki presek. Testirano je 15.960 osoba, što znači da je procenat obolelih tek 4,37 procenata. Na respiratorima je 30 pacijenata, a od posledica ove bolesti preminule su četiri osobe. Podsetimo, dan pre toga, kovidom je bilo zaraženo 510, a preminule su tri osobe.

