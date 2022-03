VIRUS HARA U KOLEKTIVIMA SA DECOM: Izaziva kašalj i temperaturu, ima sličnosti sa kovidom, ali ne treba paničiti

Kašalj i temperatura do 39 stepeni, ovih dana česti su simptomi kod dece. Međutim, nije u pitanju kovid, već virus koji hara u kolektivima, ali je srećom bezopasan. Roditelji su zabrinuti, iako lekari kažu da nema mesta panici, da je u pitanju virus koji se javlja kod dece uzrasta od šest do 12 godina, da prolazi brzo, za dva do tri dana.