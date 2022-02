NAJNOVIJA STUDIJA: OMIKRON MOŽE DA SE DOBIJE I DVA PUTA ZA 30 DANA! Evo šta kažu sturčnjaci

Da je moguće zaraziti se za kratko vreme dva puta omikronom, pokazala je najnovija danska studija, ali, srećom to se dešava samo u retkim slučajevima, objasnili su naučnici.

Naime, istraživači sa Statens Serum Instituta, koji se bavi zaraznim bolestima, otkrili su da je moguće, ali kod malog broja ljudi, da se zaraze najpre jednom podvarijantom omirkona (BA.1), da bi ubrzo nakon mogli da dobiju i drugu podvatijantu (B.2).

- Dobili smo dokaze da su ponovne infekcije omikronom BA.2 retke, ali se mogu javiti relativno brzo nakon infekcije BA.1, rekli su istraživači.

Šta nam to u stvari pokazuje?

Omikron, poslednja mutacija korone zaraznija je od svih ostalih prethodnih varijanti. Međutim, ova varjanta daje nešto drugačiju kliničku sliku, koja je slabija, ali opet ne za sve. Kako lekari objašnjavaju, sve zavisi od toga u kakvom je stanju organizam inficirane osobe, da li ima dobar imuni sistem, i da li ima još neku pridruženu bolest. Naravno, i da li je u pitanju vakcinisana osoba ili nije.

Studija, koja, doduše, još uvek nije prošla receniziju, identifikovala je 1.739 slučajeva između 21. novembra i 11. februara pacijenate koji su bili pozitivni dva puta u razmaku od 20 do 60 dana. Istraživači su dalje otkrili niže nivoe "virusnog materijala" tokom druge infekcije, što sugeriše da je razvijen imunitet od prvih infekcija, piše Njujork Post, prenosi Blic.

Naglasili su, takođe, da su reinfekcije retke i da uglavnom pogađaju mlade, nevakcinisane ljude i da su izazvale samo blagu bolest, od kojih nijedna nije dovela do hospitalizacije ili smrti.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović komentarišući studiju, kaže da se to zaista retko dešava, ali da je svakako moguće.

- Da, moguće je zaraziti se za kratko vreme dva puta omikronom, ali to je zaista retko. Ako bi se neko i zarazio, to bi bio mlađi čovek, koji je u velikoj komunikaciji sa drugim ljudima i onda je moguće da se javi reinfekcija. Klinčke slike su blage, ali se svakako to se retko dešava, objašnjava profesor Tiodorović.

Slučaj N.P. iz Beograda: Za mesec dana dva puta pozitivan test

Početkom godine Beograđanka N.P. u razmaku od mesec dana dva puta je imala pozitivan test na koronu. Kada je bila prvi put pozitivna, nije imala nikakve simptome, dok su drugi put simptomi bili malo izraženiji.

- Tokom Božića, zbog kontakta sa zaraženom osobom otišla sam sa porodicom da uradimo test na koronu kako bismo mogli da idemo u posetu kod roditelja. Radimo brzi test, i svi smo bili pozitivni osim mlađe ćerke. Bez simptoma i bez ikakvih poteškoća odlazimo u izolaciju sedam dana i sve bude u redu, bez komplikacija. Već 24.januara osetila sam zapušen nos, pritisak u ušima, i odlučila sam da odem privatno kod ORL. Tamo pre svakog tretmana rade brzi test, i dobila sam opet pozitivan rezultat, ispričala je tada za Blic N. P. iz Beograda koja je u roku od tri nedelje dobila dva pozitivna testa na koronu.

Da se dva ili više puta možete zaraziti koronom, nije ništa neobično, bilo je takvih primera, s tim što mnogi nisu imali teške simptome i vremenski razmak između dva zaražavanja bio bi popriličan. Međutim nameće se pitanje šta se dogodilo u slučaju N.P? Da li je posle omikrona „zakačila“ deltu ili je bila pozitivna čitave tri nedelje, ili je došlo do greške prilikom testiranja?

- Ono što je zanimljivo to je da u prvom slučaju nisam imala nekih problema, možda sam imala samo neku blagu jezu, međutim drugi put je bilo sve drugačije. Prvo zapušen nos, uši, zatim nesnosna glavobolja, gubljenje čula mirisa, ukusa, pa i sluha mogu slobodno reči. Tu su i bolovi u zglobovima, mišićima, ali bez temperature – ispričala je naša sagovornica.

Kako su nam objasnili u jednoj beogradskoj kovid ambulanti, postoji velika verovatnoća da naša sagovornica nije bila pozitivna prvi put, jer do tada se nisu susreli sa nečim sličnim, pa je verovatno došlo do neke greške. Ono što je, takođe bilo moguće, da je došlo do “ukrštanja” virusne i bakterijske infekcije, te su i simptomi bili pojačani.

Ipak, omikron je svakako zarazniji soj, što znači da se infekcija i dalje širi. Iako mnogi kažu da završavaju sa blagom kliničkom slikom, postoje ljudi za koje je i omikron opasan. Kako lekari poručuju, najvažnija je vakcinacija kako bi se sprečile dalje mutacije, a samim tim onemogućilo virusu da cirkuliše.

(Kurir.rs/Blic)