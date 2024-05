NAJUSPEŠNIJI APRIL OD OSNIVANJA ER SRBIJE: Srpska nacionalna avio-kompanija prevezla tokom prethodnog meseca 303.189 putnika!

Er Srbija je tokom aprila u redovnom saobraćaju prevezla 303.189 putnika što je najbolji aprilski rezultat od osnivanja kompanije 2013. godine i prvi put da je u tom mesecu premašen broj od 300 hiljada putnika.

U odnosu na isti mesec 2023. godine, srpska nacionalna avio-kompanija je prevezla 7 odsto više putnika, a sa aerodroma u Beogradu, Nišu i Kraljevu realizovan je 3,271 let. Do sada je u 2024. godini Er Srbijom letelo više od milion putnika, saopštila je Er Srbija. - Prethodna godina za nas je bila rekordna, a već na samom početku 2024. primetili smo da se trend povećanja broja putnika nastavlja. Do sada ostvareni rezultati pokazuju da su sva četiri meseca tekuće godine uspešniji od istih meseci 2023. Letnja sezona je evidentno počela dinamično, a sve ukazuje da će se tako i nastaviti - rekao je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Najpopularnije destinacije u mreži nacionalne avio-kompanije Republike Srbije u aprilu 2024. godine kada je reč o Zapadnoj Evropi bile su Pariz, Cirih, Milano, London, Rim i Amsterdam. U regionu su to Podgorica i Tivat, dok su u široj evromediteranskoj zoni najtraženiji letovi bili do Istanbula, Atine, Barselone i Larnake. Visoka popunjenost putničke kabine zabeležena je i na drugim letovima Er Srbije.

