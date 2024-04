"SIGURAN SAM DA ĆE OVA LINIJA DA NAPRAVI OGROMAN USPEH" Vučić u Mostaru: Ovo je od velikog značaja za povezivanje SVIH NARODA

Er Srbija od danas je uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Mostara, a na prvom letu na ovoj liniji bio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Za predsednika Srbije na međunarodnom aerodromu u Mostaru pripremljen je svečani doček.

1 / 4 Foto: Kurir

Obraćanje Vučića na svečanom dočeku u Mostaru

- Veoma sam srećan, zato što mislim da je ovo od velikog značaja za Mostar i Beograd, za BiH i Srbiju i za povezivanje svih naših naroda. Kada to kažem, želim da kažem svima koji žive i u Beogradu i Mostaru, ali i drugima, ima 108 mesta u tom avionu koji leti 3 puta nedeljno, ta cena karte biće vrlo pristupačna, 104 evra je karta - rekao je predsednik.

- Mislim da je to nešto što osim ovog praktičnog značaja, da će dodatno da povezuje naše poslovne zajednice, da će sve više biznis partnera da bude iz Mostara u Beogradu i Beograda u Mostaru.

- Zadovoljan sam što ćemo još jednom prisustvovati Velikom sajmu poljoprivrede, čestitam našim prijateljima što tu tradiciju čuvaju. Mi ćemo u duhu partnerskih odnosa nastaviti da razvijamo saradnju i to je od posebnog značaja. Ljudi počinju sa malim stvarima i mislite "prošao je još jedan dan, to je mali događaj". 2023. godine samo Er Srbija je prevezla 4 miliona i 200 hiljada putnika, ove godine imamo više od 5 miliona putnika, a samo Beograd da pređe 10 miliona putnika. Samo to da imate u vidu, a krenulo je mnogo drugačije, sa minimalnim očekivanjima.

foto: Printscreen/Pink TV

- Unapred mogu da kažem da sam siguran da će ova linija da napravi ogroman uspeh, hvala na angažmanu, što ste imali viziju i dovoljno mudrosti da znate koliko to znači za vaš Mostar i čitavu BiH, kao i za Beograd i Srbiju - rekao je Vučić i objasnio da će ljudima sada biti mnogo lakše da posete svoje porodice.

- Ponosan sam da smo poštovali dogovor i rokove, zahvaljujem vam se na izuzetnom gostoprimstvu - poručio je predsednik Vučić u Mostaru, istakavši da je zahvalan što se "u Mostaru uvek oseća kao kod kuće".

- Uveren sam da ste napravili dobar posao, hvala na divnom dočeku, znaćemo da uzvratimo, a radujem se novim susretima. Mene čeka i naš najvažniji partner u prethodnim godinama, Miroslav Lajčak. Mogu da mislim kako se on meni raduje, taman koliko i ja njemu. To što sam ja u stanju da izgovorim, to drugi nisu i neće, ali ja znam da ja govorim ono što mislim, a i znam da on misli to isto, tako da mi se osmehnemo kad vidimo jedan drugoga, a šta mislimo, to je već druga stvar - istakao je Vučić i još jednom se zahvalio na izuzetnom dočeku.

U odboru za doček bila je i predsedavajuća Veća ministara BiH, Borjana Krišto.

Predsednik Vučić oglasio se iz pilotske kabine sa prvog leta Er Srbije ka Mostaru.

"Posle 33 godine, letimo za Mostar – grad istorije i pesnika, mesto ukrštanja različitih kutlura i tradicija", napisao je Vučić na Instagramu.

Predsednik Vučić prethodno se ukrcao na prvi let za Mostar, koji je bio popunjen, a među putnicima bili su i ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović.

foto: Kurir

Radna poseta Bosni i Hercegovini Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Bosni i Hercegovini 15. i 16. aprila 2024. godine. Tokom posete, predsednik Vučić prisustvovaće večeri sa liderima iz regiona koji učestvuju na mostarskom sajmu, sastaće se sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Nakon susreta, predsednik će prisustvovati otvaranju 25. Međunarodnog sajma privrede i obići štand Republike Srbije, kao i štandove drugih izlagača.