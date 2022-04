STANEM ISPRED ŠALTERA, ZOVEM I GLEDAM IH: Neverovatne priče pacijenata koji su telefonom pokušali da dobiju Dom zdravlja

Legenda kaže da je u Srbiji jednom neko pozvao Dom zdravlja i iz prve završio posao. Šalu na stranu, problem (ne)javljanja na telefone u domovima zdravlja gorući je već godinama unazad.

Vest o razjarenom pacijentu koji je napao medicinsku sestru i iščupao telefon jer mu se na isti niko nije javljao, digla je pacijente na noge. Da ne bude zabune, za nasilje nema opravdanja, a napad pacijenta na sestru zaslužuje osudu.

foto: Shutterstock

S druge strane, ljudi iz cele Srbije masovno su nakon ove vesti pisali svoja iskustva s telefonima u domovima zdravlja. I mada je nejavljanje strašno, a još strašnije to što sestre ne stignu da podignu slušalicu jer kažu da rade kao na traci, neki komentari su uspeli i dobrano da nas nasmeju.

RAZJARENI OTAC NAPAO MEDICINSKU SESTRU NA PEDIJATRIJI U DOMU ZDRAVLJA U BORČI: Šutirao je, lomio stvari i psovao DECA PLAKALA

Ako ništa drugo, bolje da se smejemo nego da plačemo. Jedan muškarac iz Bačke Palanke, kako je napisao, je nakon desetine i desetine uzaludnih poziva, rešio da ode u Dom zdravlja i pozove ih stojeći direktno ispred šaltera.

"Odustao sam posle 73 pokušaja da mi se neko javi"

- Odem da zakažem pregled, kažu ne može lično, mora telefonom, ali tek od ujutru jer tad radi izabrani lekar. Sutra krenem zvati i posle 97 poziva odustanem. Ili je zauzeto ili se niko ne javlja. Ponovim tako i sutra, ali odustanem posle 73 pokušaja. Odem posle dva dana i stanem pored šaltera. Zovem i gledam ih. Sede i niko se ne javlja. Posle desetak pokušaja, stave slušalicu sa strane. Priđem i lepo zatražim pregled, a dotična kaže da moram telefonom. Kada sam "poludeo" i rekao im da zovem i da gledam kako se ne javljaju i kada sam tražio broj direktora, zakazala mi pregled uz rečenicu kako se ne javlja jer ima posla - napisao je svoje iskustvo ovaj pacijent, piše Telegraf.

foto: Shutterstock

A onda su usledila iskustva i od istog toga dana:

- Evo upravo celo jutro zovem Dom zdravlja, medicina rada na Novom Beogradu, da pitam za izabranog lekara. Niko se ne javlja. Kada se javi, prebaci doktoru koji se ne javlja i tako svaki put u krug - glasio je jedan od komentara.

Bilo je i onih koji su se osvrnuli na napad na medicinsku sestru. Jedan lekar napisao je da na posao ne ide bez svog "pribora", a to su bokser, skalpel i utoka.

"Bez utoke i boksera ne idem"

- Radim kao lekar već 18 godina, od toga četiri kao specijalista. Tih problema nemam, jer mi je glavni lekarski pribor, bez kojeg ne idem nigde, bokser, skalpel i utoka za svaki slučaj, koju držim skrivenu na lako dostupnom mestu. Na sve to imam 196 cm i 135 kg i svi pacijenti me poštuju i jako su ljubazni prema meni.

Kada se sve sumira, nemamo dovoljno ni lekara, a ni živaca. Pacijenti nemaju strpljenja što za sve moraju da idu peške, a čak i kad odu peške, upute ih da zovu famozne brojeve na koje se niko ne javlja.

- Zovem Dom zdravlja u Užicu već nekoliko dana i nikako da ih dobijem. Treba im smanjiti plate jer ih nisu zaslužili. Odem na šalter oni igraju igrice, ni da te pogledaju, a kamoli da ti pomognu - revoltirano je poručio ovaj pacijent, a drugi je kratko dodao:

- Isto je i u DZ Raška. Sestre kolo vode, a ti ovamo čekaj i umri.

Na kraju su zaključili da su telefoni u domovima zdravlja više mit nego uređaji koji služe realnosti.

- Dakle da sumiram sve date komentare dole: Domovi zdravlja u Srbiji se ne javljaju na telefon gotovo nikada i to je istina.Samo imaju objavljene brojeve telefona reda radi. Pacijenti su prinuđeni da dolaze u njih da bi tamo tek saznali koji doktor radi, koji ne, i da saznaju da nema mesta za njihov pregled - zaključio je ovaj čitalac, piše Telegraf.

Druga strana priče - sestre odgovorile zašto se ne javljaju

Ipak, bilo je zanimljivo čuti i drugu stranu. Zaposleni u domu zdravlja u Borči, gde je pacijent napao medicinsku sestru, ispričali su zašto se dešava da se i po ceo dan niko ne javi na telefon.

- Jedna lekarka i jedna medicinska sestra pregledaju oko 80 pacijenata u proseku. Nekada ih čak bude i 120. To više nije posao, to je rad na traci. Ako se javljamo na telefon, onda nas psuju što "telefoniramo i ništa ne radimo", a ako se ne javljamo, onda doživimo da nas šutiraju i prete. Jedna sestra koja ukucava za kontrole, prima hitne slučajeve, radi previjanja i daje vakcine, uglavnom ne stiže da se javi i dokle god je tako, dok ne bude više radnika, to se neće promeniti - napominju zaposleni.

(Kurir.rs/Telegraf)