EKSKLUZIVNO! KURIR OTKRIVA: Princ Petar Karađorđević ima vanbračnu ćerku, EVO GDE ŽIVI sa majkom! MUK NA SRPSKOM DVORU

Prvorođeni sin prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića princ Petar, koji je, kako je juče saopštio, abdicirao u korist svog mlađeg brata Filipa, ima vanbračnu ćerku, nezvanično saznaje Kurir.

Kraljević i princ-naslednik Srbije i Jugoslavije, kako se zvanično u saopštenju potpisao princ Petar, koji je potpisao 27. aprila "odluku o abdikaciji kojom se odriče svih prava i prerogativa koja mu pripadaju na osnovu prvorodstva u lozi starešine kraljevskog doma Srbije i Jugoslavije" u istom tom saopštenju implicitno je naveo i da ima potomke.

- Činom abdikacije odričem se za sebe i sve svoje potomke koji su rođeni ili će tek biti rođeni u bračnoj vezi ili izvan bračne veze - saopštio je princ Petar.

Zvanično Petar nije oženjen i nema dece, a kako Kurir nezvanično saznaje ima ćerkicu, koja živi u Londonu. Petar živi na relaciji London - Sevilja, gde je njegova majka princeza Marija de Glorija i gde je i potpisao ovaj akt o prenosu prava nasleđa na brata Filipa, koji inače živi u Beogradu sa suprugom Danicom i sinom Stefanom.

- Petar je pre 7-8 godina dobio ćerku iz veze s jednom ženom u Londonu. On je dete priznao, viđa ga, a ispunjava i sve svoje zakonske obaveze u smislu alimentacije - navodi izvor Kurira.

Inače, za sam čin abdikacije vezuju se i neobične okolnosti. Pre svega samo mesto - Sevilja, a ne Beograd, ne Srbije, kao i to što nigde nema i ne oglašava se sam prestolonaslednik Aleksandar, za koga je u saopštenju princ Petar naveo da ga je zvanično obavestio.

Javna je tajna da sva tri sina prestolonaslednika Aleksandra - Petar, koji je nastariji, rođen je 1980. godine i blizanci Filip I Aleksandar, rođeni 1982, blago rečeno ne stoje dobro sa svojom maćehom princezom Katarinom i da je tu seme razdora u srpskoj kraljevskoj porodici.

- Na srpskom dvoru je muk, a zbog svega što se desilo za30. april je zakazana sednica Krunskog saveta u Beogradu. Na samoj ceremoniji u Seviliji bio je i jedan član Krunskog saveta - Ljubodrag Grijić, te je jasno i da je to telo podeljeno.po liniji prestolonaslednik i princeza Katarina spram sinova. A simptomatično je i to što je samoj ceremoniji prisutvovao, kako je saopštio princ Petar, i jeromonah Mikel Ortega Modest, starešina Crkve Svetog arhangela Mihaila u Palmi na ostrvu Majorka i to sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Porfirija.

To neki na dvoru čitaju kao opredeljenje SPC u porodičnom sukobu i stajanje patrijarha na stranu princa Filipa, a ne oca mu prestolonaslednika Aleksandra - kaže naš izvor.

