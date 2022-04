KATARINA HTELA DA KUPI CIPELE ONLAJN, KADA SU JOJ OVO TRAŽILI ODUSTALA JE: Trgovci počeli da glume policajce! Evo šta kaže zakon

Prilikom kreiranja onlajn porudžbine jedna poznata kompanija odnedavno od kupaca zahteva unošenje ličnih podataka kao obavezu. Stručnjaci smatraju da je ovo sramotno, kupci u strahu od zloupotreba i krađe identiteta

Kompanija za kupovinu garderobe preko sajta odnedavno traži obavezno ostavljanje broja lične karte ili pasoša, što je šokiralo njene verne mušterije. Tako, ukoliko uđete na zvaničan sajt kompanije u jednom od polja, pored uobičajenih zahteva odnosno imena, prezimena i adrese, obavezno je navođenje broja lične karte prilikom kreiranja naloga za onlajn kupovinu.

Na ovo je upozorila Katarina P., koja kaže da je sasvim slučajno otkrila novo pravilo te kompanije i da je zbog toga čak i odustala od kupovine!

- Redovno kupujem preko sajta, a to mi je jedan od omiljenih brendova. Pre nekoliko dana ušla sam na njihov zvaničan sajt da kupim cipele, ali bila sam šokirana kada sam videla polje više nego inače. Naime, automat mi je tražio da napišem broj lične karte. Prvo sam pomislila da ovo polje nije obavezno, pa sam probala da ponovim postupak. Međutim, šokirala sam se kada mi je računar odbio porudžbinu i ponovo tražio da unesem broj lične karte. Proverila sam nekoliko puta da li sam na pravom sajtu i da možda nije u pitanju neka prevara - kaže Katarina.

Ona dodaje da je u isto vreme bila i ljuta i tužna, prvo jer robu svog omiljenog brenda neće više kupovati onlajn, ali da nije želela da ostavlja svoje lične podatke na sajtu jer je ranijih godina čitala neverovatne priče da čak mogu da vam ukradu i identitet.

- Odmah sam počela da guglam jer sam pomislila da se to kosi sa zakonima, međutim, nailazila sam na razna tumačenja pravilnika i zakona. Naravno da sam pozvala i sve moje drugarice koje takođe obožavaju ovaj brend i niko nije mogao da veruje šta se događa i zbog čega su uveli ovakvu besmislicu pri kupovini na internetu - šokirana je bila Katarina.

Pošto je njena priča bila neverovatna, odmah u redakciji ušli smo na sajt kompanije i pokušali da naručimo garderobu, ali svako je naišao na prepreku jer nije mogao da poruči ništa dok ne ostavi broj lične karte.

Stručnjaci kažu da, iako ne postoji zakon koji striktno propisuje da li pri onlajn kupovini smeju da vam traže broj lične karte ili ne, opet je novo pravilo koje je kompanija uvela apsolutni apsurd.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović kaže da ne postoji zakonsko ograničenje prema kom ova kompanija ne bi smela da prikuplja ovakve podatke.

- To liči na prekomernu obradu podataka, ali nije nezakonito. Mogu da traže bilo šta sve dok podatke ne pribavljaju na nezakonit način. A to ovde nije slučaj jer podatke traže direktno od korisnika. Dakle, građani odlučuju da li žele da daju svoje podatke ovoj kompaniji ili ne. U pitanju je obrada podataka uz pristanak građanina. Takođe, bitna je stavka to što ova roba nije neophodna građanima, odnosno neće se ništa strašno dogoditi ukoliko ne poručite garderobu. To je, recimo, slično kao kada poručujete hranu na kućnu adresu. Ukoliko želite da vam hrana stigne, morate da ostavite svoju adresu i broj telefona - objašnjava Marinović.

Sagovornik ističe da nije jasan motiv kompanije.

- Zaista ne znam šta će im broj lične karte ili pasoša kupca. Nije mi jasan motiv i treba ih pitati u koju svrhu koriste te podatke, kao i zbog čega su se odlučili na taj korak. Moguće da to rade da bi bili sigurni, možda su bili na neki način prevareni u prošlosti od strane kupaca. Svakako, ukoliko bi sa vama neko lično kontaktirao preko mobilnog telefona ili na kućnu adresu, imate pravo da im postavite pitanje zbog čega to rade i po kom osnovu, kao i da uložite pritužbu povereniku - napominje Marinović.

Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kaže da je sramota da jedna kompanija koja je toliko poznata posluje na ovakav način i da zalazi u privatnost svojih kupaca, pa mu tako nije jasno ko se igra sa srpskim kupcima.

- Ovako nešto nikada se nije desilo i postavlja se pitanje kome trebaju brojevi naših ličnih karata i zbog čega. To je španska marka, Španija je u Evropskoj uniji, a tamo je pravo na privatnost na prvom mestu. Opet ispada da Srbija nema ni na to pravo! Potrošači treba da znaju da nisu u obavezi čak ni pravo ime i prezime da navode kada kupuju onlajn, preko sajta. Važno je samo ostaviti tačnu adresu kako bi kuriri mogli da dostave robu, sve ostalo prodavce ne sme da zanima - kaže Nikolić.

On upozorava da građani paze kome ostavljaju lične podatke jer najveći problem neopreznog davanja ličnih podataka može biti krađa identiteta, što može proizvesti velike materijalne i pravne posledice.

- I ranije sam dobijao informacije da pojedine kompanije ili prodavnice traže matične brojeve ili kopije ličnih karata građana kada menjaju robu, što je kršenje zakona. Sada imamo situaciju da se pri onlajn kupovini traži od kupaca da ostave broj lične karte. To bi isto bilo kao kada bi prodavačica u butiku od vas tražila da priložite svoja dokumenta na kasi pre nego što platite račun. Iz ovog primera najbolje se vidi kolika je to besmislica, da vam traže broj lične karte kao uslov da nešto kupite - objašnjava Nikolić i dodaje:

- Razumem da noćni klubovi i trafike traže ličnu kartu na uvid, zbog, recimo, Zakona o zabrani prodaje alkohola maloletnim licima. Oni svakako neće zadržavati dokument, već će samo uvidom utvrditi da li je kupac punoletan i time će ispoštovati zakon. Zbog čega bi onlajn prodavnica tražila broj lične karte, ne mogu da razumem.

Ko sme da vam traži ličnu kartu

Sajtovi prodaje

Mnogi sajtovi prodaje pri svakoj kupovini traže lične podatke. Zanimljivo je da gotovo nijedan sajt za onlajn kupovinu nema ovlašćenu dozvolu za korišćenje podataka građana. S tim u vezi, nemate obavezu da dajete svoje podatke.

Banke

Prilikom popunjavanja najobičnijeg formulara, uplate ili isplate dajete ličnu kartu, matični broj i fotokopiju. Prema izmenama zakona, bankama je zabranjeno da fotokopiraju vaše podatke. NBS je utvrdila da je protivzakonito da bankarski službenici imaju i koriste vaše lične podatke.

Hoteli

Prilikom čekiranja u hotelu obavezno vam traže ličnu kartu, kao lični dokument. Prema rečima advokatskih stručnjaka, niste ni u kakvoj obavezi da ostavljate recepcioneru lični dokument, već ljubazno zamolite osoblje da prepiše vaš JMBG dok ste tu prisutni.

Obezbeđenje

U različitim državnim institucijama (opštine, ambasade) već na samom ulazu u zgradu obezbeđenju ostavljate svoj dokument. Nemate obavezu da dajete lične isprave jer radnik obezbeđenja ne zna kojim povodom dolazite u instituciju i ne poseduje Pravilnik o korišćenju vaših podataka.

Mobilni operateri

Operater bilo koje mobilne mreže pri obavljanju operativnih poslova traži ličnu kartu. Ni ovde nema potrebe da ostavljate lična dokumenta.

Butici

Iako često pri reklamaciji garderobe traže matični broj, apsurdno je pristajati na to. Budući da je u pitanju jedan obrazac po kome rade trgovinski objekti, ne morate pristati da date podatke. Zato što ne može neki obrazac da pobije nešto što je regulisano Ustavom i zakonom.

(Kurir.rs/Informer)