SVET NE PAMTI TAKVU SAHRANU Tita na večni počinak ispratilo 33 predsednika, 21 premijer, 4 kralja i 5 prinčeva

Tačno 42 godine prošlo je otkako nas je napustio Josip Broz Tito. Samo 4 dana kasnije Beograd je stao, kada su sahrani prisustvovala 33 predsednika država, 21 premijer, 4 kralja i 5 prinčeva.

Danas, 42 godine kasnije, Muzej Jugoslavije je na dan Titove smrti otvoren od 10 do 18 sati, a ulaz je potpuno besplatan za sve koji žele da dođu i vide šta ovaj muzej danas pruža.

Danas možete videti izložbu "Umro je drug Tito", koji ima tri teme. Prva opisuje samu smrt, druga grandioznu sahranu i treću koja govori o posthumnom odnosu prema Titu.

Autor izložbe je kustos muzeja i etnolog Tatomir Toroman.

- Titova smrt je bila dramatičan događaj, ne zbog toga što je Tito umro, on je bio star, ali on je bio najznačajniji simbol socijalističke Jugoslavije. Gubitak takvog simbola ugrozio je čitav poredak. To je izazvalo društvenu krizu i dramu. Zbog toga su i usledile te prevelike reakcije, suze, masovna okupljanja, konačno i sama sahrana. Bila je to jedna od najvećih političkih sahrana u 20. veku - rekao je autor izložbe našoj novinarki Mariji Čanković.

