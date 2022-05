AMERIKA JE 18 MESECI RANIJE ZNALA ZA RASPAD JUGOSLAVIJE?! Stručnjak tvrdi: Milošević i Srbi su unapred određeni za GLAVNE KRIVCE

Prof.dr Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma, nakon pitanja o trenutnim dešavanjima u Ukrajini osvrnuo se i na raspad bivše SFRJ, gde je istakao da je SAD znao 18 meseci ranije za to.

Kako će izgledati taj istok Evrope posle rata u Ukrajini? - pitao je Goran Anđelković.

Milašinović je istakao da istok neće izgledati onakvim kakav danas jeste i naveo da je ovaj rat Srbima već prepoznatljiv.

- Neće ličiti na ono našta je ličio do sad. Ovaj propagadni rat se odvija na onim modelima koje smo mi osetili. Niko na svetu ne može bolje da prepozna bolje vojne i političke poteze osim nas. Srbi su osetili to najviše na svojim leđima. Ositili su svi iz prostog razloga što nije bilo jednostavno gledati raspadanje zemlje i to u krvi zemlje, čijeg krivca uvek nađu u drugima. Šta su oni radili 30 godina da pripreme ono što smo doživeli. Čak nisu imali malo mašte da promene da ne bude toliko prepoznatljivo za ceo svet - rekao je Milašinović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dodao je da za raspad Jugoslavije nije kriv Slobodan Milošević, već da je on bio lutka centara moći koji su to pripremali već godinu ipo dana ranije.

- Nije Slobodan Milošević razbio Jugoslavio. Niti Franjo Harljević, a ni Alija Izetbegović. To su bile lutke centara moći koji su to planirali i sproveli. Zamislite samo jedan podatak koji svi znamo. Tačno 18 meseci pre raspada Jugoslavije odnosno početka inicijalnih konflikata. Centralna obaveštajna agencija obaveštava Belu kuću da će se Jugoslavija za 18 meseci raspasti i da će krivci biti unapred određeni, a to su Srbi i Slobodan Milošević na čelu Srbije - rekao je Milašinović.

