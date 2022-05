ODUVEK ME PRIVLAČILI STARIJI ALI NISAM SPONZORUŠA Jelena (27) jurila iskusne, a evo šta joj se desilo kada je smotala Dragana (55)

Nije srpsko društvo jedino u kojem se na veliku razliku u godinama između partnera mahom gleda sa osudom, ali čini se da se u našem patrijarhalnom okruženju devojke koje uđu u takvu vezu često okarakterišu kao "sponzoruše", a muškarci kao "oni koje drma kriza srednjih godina".

Upravo na te stereotipe više nije želela da ćuti Vranjanka Jelena (27) koja je na društvenim mrežama otvoreno podelila šta je ono u njoj što je poput magneta vuče starijim muškarcima. A, kako je naglasila, nisu ni novac ni sindrom "deteta koje je raslo bez oca". Međutim, kada je jednog, žargonski rečeno, "smotala", nije ni slutila kako će se sudbina grubo poigrati sa njenim emocijama.

"Dragana sam upoznala sasvim slučajno, na jednom seminaru u Subotici na koji me poslala firmu. On je tu bio kao predstavnik svoje, vrlo uspešne kompanije. Prosed, visok, korpulentan, u 50-tim godinama, u elegantnom odelu, odmah je privukao moju pažnju. Inače sam oduvek želela ozbiljnog muškarca pored sebe, ostvarenog, uspešnog, pored kojeg ću se osetiti kao prava zaštićena žena. Preko glave mi je bilo izlazaka sa mojim vršnjacima koji još igraju igrice sa ortacima i jedini cilj u životu im je da celo veče piju pivo u kraju i žickaju novac od roditelja. I sama sam radila, novac mi nije bio potreban, roditelji su me i iškolovali i naučili da se sama izdržavam, zato su mi najviše smetali podrugljivi komentari kad se okrenem, da sam garant sponzoruša", počinje Jelena svoju ispovest.

Kako objašnjava, nju i Dragana odmah je spojila snažna hemija, a uživala je u njegovim džentlmenskim manirima, iskustvu, poštovanju prema ženama.

"Nije prošao dan, a da mi nije otvorio vrata od kola, doneo cvet, ustao od stola kada idem do toaleta, dugo smo razgovarali o svemu i razlika u godinama nam uopšte nije predstavljala problem, naprotiv, volela sam da slušam o svemu što je on proživeo, a meni je bilo strano, dok sam i ja njega upoznavala sa navikama svoje generacije. Ipak, osude su se ređale. Čak je i moju najbolju drugaricu bilo sramota, i to mi je otvoreno rekla, da sedi s nama u kafiću, "da je ljudi ne gledaju kao poslovnu pratnju"?! Bila sam šokirana. I na ulici su nas zagledali sa osudom, ali mi smo, ma koliko nekima bilo teško da poveruju, bili zaljubljeni i sve nam je to bilo nevažno. Putovali smo, savetovali se, on mi je zaista bio glas razuma i veliki oslonac kad god bih imala neki problem. Kamo sreće da je okolina bila jedini problem koji nas je zadesio", setno je napisala ova devojka.

Idila je, kako kaže, potrajala više od godinu dana, a onda je doživela jedno od najvećih razočaranja u životu. Dragan ju je ostavio.

"Bez bilo kakve naznake, sve je među nama bilo u redu, samo me je jednog dana pokupio sa posla i rekao mi da ima dosta problema na poslu, da je pod stresom, rastrzan i da u ovom životnom trenutku nije spreman da mi se posveti. Usledila je ona fraza da ja zaslužujem više od njega, čoveka koji će uvek biti tu, s kojim ću moći da gradim porodicu, rađam decu, a on je već u godinama kada treba da ima unuke. Nije razumeo da mi je sve to bilo nevažno u odnosu na emocije koje sam prema njemu gajila. Bila sam slomljena", seća se Jelena.

Nekoliko meseci trebalo joj je da se malo oporavi i nastavi sa svojom svakodnevicom, a onda ju je stvarnost udarila pravo u glavu. Naletela je na svog Dragana slučajno u jednom restoranu na periferiji grada.

"Kolege i ja smo otišli da ručamo jednog petka popodne, kad tamo moj Dragan za jednim stolom. Videla sam ga odmah sa vrata, srce mi je stalo, steglo me u grlu, taj šok je bio tako jak da isprva nisam ni primetila s kime je u društvu. Ta žena sedela mi je okrenuta leđima. Odlučila sam da budem kulturna, ipak smo bili toliko vremena zajedno, i priđem da mu se javim. Ustao je, poljubio me u obraz, bogznakako, a onda mrtav hladan rekao: "Jelena, ovo je moja devojka Maja." Pružila sam ruku, progutala knedlu i tada pred sobom videla devojku koja prema mojoj slobodnoj proceni ima nepunih 20 godina. Osetila sam se razočarano, čak i matoro, a znam da nisam to sebi smela da dopustim. Progutala sam knedlu, vratila se kolegama i zaboravila da sam sa njim ikada bila", zaključila je ova devojka svoju iskrenu ispovest.

