VMC KARABURMA Ambasador Hil uručio donaciju: Ko pošalje sina ili ćerku u vojsku, da zna da će njegovo dete imati najbolju negu

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović i ambasador SAD Kristofer Hil prisustvovali su danas u Vojnomedicinskom centru „Karaburma“ ceremoniji primopredaje medicinske opreme koju su toj vojnoj zdravstvenoj ustanovi donirale Sjedinjene Američke Države. Ministar Stefanović se zahvalio ambasadoru Hilu na donaciji koja se sastoji od 64-slajsnog skenera i pokretnog rendgen aparata i rekao da je važno da naši vojnici uvek budu najbolje moguće zbrinuti, da znaju da imaju vojno zdravstvo koje brine o njima u svakom trenutku, ali i podsetio da vojno zdravstvo danas brine i o svim drugim građanima Srbije.

- Te investicije su bile značajne i u tehnici i opremi, ali i u treningu naših ljudi. Strateško partnerstvo koje imamo jeste nešto što želimo da razvijamo i u budućnosti. Za nas je važno da naši vojnici uvek budu najbolje moguće zbrinuti, da znaju da imaju vojno zdravstvo koje brine o njima u svakom trenutku, a kao što znate, vojno zdravstvo danas brine i o svim drugim građanima Srbije. Naša Vojnomedicinska akademija i naši Centri su otvoreni za sve građane Srbije 24 sata svakog dana. Spremni smo da im pružimo svaku moguću pomoć i sa ogromnim znanjem, ogromnim iskustvom i svim lekarima i medicinskim osobljem koje tamo radi i verujem da smo pokazali kako se uspešno spašavaju životi – rekao je ministar Stefanović. Ministar odbrane je, takođe, zahvalio i medicinskom osoblju i lekarima VMC „Karaburma“ na svemu što su činili za građane naše zemlje.

- Još jednom hoću da se zahvalim i svim ljudima koji su radili i rade danas ovde u Vojnomedicinskom centru „Karaburma“, koji su u najtežim vremenima kovida spašavali živote ne razmišljajući o sebi, kao i svim ljudima iz vojnog zdravstva, koji su posvećeni svakom svom pacijentu i ponosno predstavljaju Srbiju i svuda u svetu i kroz naše mirovne misije, ali i u našoj zemlji. Još jednom želim da se zahvalim ambasadoru Hilu na ovoj zaista sjajnoj donaciji i očekujem da tako dobru i uspešnu saradnju nastavimo i u budućnosti – rekao je ministar Stefanović. Ambasador Hil zahvalio je ministru Stefanoviću na prilici da poseti tu vojnozdravstvenu ustanovu koja je prve klase i da prisustvuje nečemu što označava razvoj saradnje.

- Mislim da je bitno da svaki roditelj koji šalje sina ili ćerku u vojsku treba da zna da će njegovo dete imati najbolju moguću negu i to je zaista tačno ovde u Srbiji. Ovo nije samo pitanje saradnje i tehničke opremljenosti, već i sposobnosti Srbije da upotrebi ovakvu opremu i da iskoristi da ona u potpunosti funkcioniše kako treba. Radujem se saradnji naše vojske sa Vojskom Srbije na svim nivoima, i mi imamo mnogo generala, ali rekao bih da je „Dženeral elektrik“ zaslužan za ovo – rekao je ambasador Hil. On je rekao da se raduje budućoj saradnji i dodao da će se truditi da vidi šta je to što još može biti učinjeno i posebno zahvalio na današnjoj prilici da upozna predstavnike vojnog zdravstva. Komandant privremene vojne bolnice „Karaburma“ pukovnik dr Ivo Udovičić, tokom obilaska medicinske opreme, predstavio je njen značaj, kao i tok infrastrukturnih radova koji su prethodili. Ceremoniji su prisustvovali i načelnik Uprave za vojno zdravstvo brigadni general Radivoje Anđelković, načelnik Vojnomedicinske akademije pukovnik Miroslav Vukosavljević, načelnik Kabineta ministra odbrane pukovnik Stevan Kotarlić, načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju pukovnik Nebojša Svjetlica, izaslanik odbrane SAD u Beogradu pukovnik Kori Šej i predstavnici Kancelarije za saradnju u oblasti odbrane SAD.

Kurir.rs