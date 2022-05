DECU U SRBIJI NAPALE OPASNE BOLESTI: Ovi simptomi tačno pokazuju koje OBOLJENJE JE U PITANJU i kada se javiti LEKARU!

Nakon vesti da na Institutu za majku i dete u Beogradu leži devetogodišnji dečak za koga se sumnja da ima akutni hepatitis nepoznatog porekla, odnosno zaraznu bolest koja napada jetru i širi se Evropom, roditelji su uznemireni i zabrinuti za zdravlje svoje dece koja su se nakon prvomajskih praznika vratila u školske klupe.

Da hepatitis nije jedini alarm za strah, pokazuje i upozorenje lekara da u domove zdravlja dolazi mnogo osnovaca i mališana iz vrtića koji imaju ovčije boginje ili simptome gripa, korone, stomačnog virusa.

Pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da se i dalje radi na ispitivanju mališana za koga se sumnja da je oboleo od ovog teškog oblika hepatitisa.

foto: Kurir Televizija, Shutterstock

- Važno je uvideti da li je izolovan taj adenovirus. Žutica je stara bolest i uglavnom su izazivači virusi A, B, C, D. Ovde je adenovirus koji nije do sada izazivao neke oblike hepatitisa. Sumnja se da je u pitanju mutacija adenovirusa.

Savet za pranje ruku Ne dodirivati slavinu rukama Pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da deca sada treba obavezno češće da peru ruke i to toplom vodom i sapunom. foto: Profimedia - Kada završe sa pranjem, slavinu ne treba dodirivati čistim rukama, već vlažnom maramicom koja u sebi ima alkohola da ne bi virusi koji su ostali na slavini, kada su pustili vodu, ostali opet na njihovim rukama.

Što se tiče ovog oblika hepatitisa, on kod jednog broja pacijenata zahteva transplantaciju jetre, a imamo i do dva fatalna ishoda. Dosta je agresivan i napada jetru. Virus se prenosi kapljičnim putem, te je prevencija u ovom slučaju samo higijena ruku - kaže dr Milićević:

Simptomi hepatitisa slabost

malaksalost

povišena temperatura

gubitak apetita

mučnina

povraćanje

žuta prebojenost beonjača

bela stolica

tamna mokraća

- Najvažnije je što češće pranje ruku kod dece i dezinfekcija. Bitno je uvideti da li dete ima žutilo na beonjačama, da li je stolica bela, a mokraća tamna kao boja piva. Nadajmo se da se infekcija i kod nas neće proširiti, ali treba biti veoma oprezan jer ona sa dece može da pređe i na starije.

Simptomi stomačnog virusa tečna stolica

malaksalost

temperatura

gubitak apetita

On navodi i da deca i roditelji treba da budu oprezni.

- Dosta dece dolazi sa ovčijim boginjama. To jeste infekcija koja prolazi sama od sebe, ali period izolacije treba ispoštovati jer i one u krajnjem slučaju mogu da dovedu do komplikacija. Naravno, ne zaboravimo koronu, grip i stomačni virus, čiji simptomi lako mogu da se pomešaju. Dodatni problem stvara i toplo vreme koje prija ljudima isto kao i virusima.

Simptomi korone kašalj

otežano disanje

povišena temperatura

curenje iz nosa

Milan Krstić, direktor OŠ "Pavle Savić" u beogradskom naselju Mirijevo, kaže za Kurir da sada nema razloga za paniku, ali da u ovakvim uslovima treba biti oprezan.

- Što se tiče škola, dobra stvar je što su na snazi i dalje epidemiološke mere koje su važile i tokom pandemije korone. U školi su postavljene dezobarijere, svaka učionica poseduje alkohol, školske klupe i druge površine se redovno brišu i to radi služba za higijenu.

foto: Screenshot

Maske su ostale kao preporuka. Uvek ima sapuna i tople vode, dezinfekcija i pranje ruku su obavezni. Takođe, još uvek se jednom nedeljno Ministarstvu prosvete šalje izveštaj o zdravstvenom stanju dece. S obzirom na to da je došlo lepo vreme i period izleta i ekskurzija, svako dete koje ide na ekskurziju mora da dostavi podatke o zdravstvenom zdravlju.

Simptomi gripa iznenadna visoka temperatura

malaksalost

groznica

gubitak apetita

Nataša Vasić, direktorka beogradske OŠ "Drinka Pavlović", rekla je za RTS da se škola dezinfikuje i redovno čisti.

Institut za majku i dete Jetra hospitalizovanog dečaka u teškom stanju Dečak star devet godina, koji od srede leži u Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, kako mediji prenose, oseća se dobro, ali je njegova jetra u teškom stanju, zbog čega će ostati u bolnici na posmatranju kako bi lekari utvrdili da li je dijagnoza bolesti novi tip hepatitisa i kako bi pokušali da mu pomognu, jer protokol o lečenju još ne postoji.

- Non-stop imamo sapun, papir, toplu vodu. Imamo i sopstvenu kuhinju, pa je iz tog razloga jako važno da se tu vodi računa. Na mesečnom nivou imamo nadzor sanitarnog inspektora, sve se radi kako treba.

Gordana Plemić Roditelj prvo treba da se obrati izabranom lekaru Gordana Plemić, predsednica Udruženja "Roditelj", kaže za Kurir šta ovo udruženje preporučuje roditeljima zabrinutim zbog pojave nekih bolesti i virusa. foto: Kurir TV - Ukoliko dođe do pojave bilo kakvih neobičnih simptoma, prvo se treba javiti lekaru specijalisti, odnosno izabranom pedijatru. Tokom praznika Udruženje nije toliko dobijalo pozive zabrinutih roditelja, ali svakako, ko god da se javi zbog zdravstvenih problema uvek dobije savet da se prvo treba obratiti zdravstvenim institucijama i vreba verovati lekarima.

Iz Ministarstva prosvete kažu za Kurir da "škole u slučajevima bolesti i epidemija slede instrukcije medicinske struke i institucija u pogledu mera prevencije i zaštite. Zbog kovida na snazi su još uvek pojačane higijenske mere".

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

Bonus video:

02:09 ZORICA MRŠEVIĆ: Ova deca su podložna i sektama i drogi