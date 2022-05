SELJAK NA SUDU DOBIO SRPSKOG KRALJA Istoričar otkrio nepoznate detalje NISU SRBI SAMO ZBOG VELIKOG RATA POŠTOVALI PETRA PRVOG

U vreme kada su odnosi unutar srpske kraljevske dinastije još više uzdrmani abdiciranjem princa naslednika Petra III Karađorđevića i kada njegova maćeha princeza Katarina ne može da se pomiri sa činjenicom da je sada pretendent na krunu princ Filip, mnogi se pitaju gde su sada Filip i njegova supruga princeza Danica Karađorđević.

foto: Privatna Arhiva

Njih dvoje se nisu oglašavali od događaja u Sevilji kada su braća potpisala prenos nadležnosti, a kako je Kurir u više navrata pisao sadašnja supruga prestolonaslednika Aleksandra sa svojom ćerkom iz prvog braka Alison, koja takođe živi sa njom u Belom dvoru na Dedinju, nikako ne želi da prihvati da pomenuti mladi par dobija značajnu ulogu i da njene spletke ne mogu da naruše odnos među prinčevima i ostalim članovima porodice Karađorđević. A gde su zaista sada princ Filip i princeza Danica?

Filip je na svom Tviter nalogu objavio fotografiju i sve objasnio. Napisao je da je sa zadovoljstvom prihvatio poziv njegovog prijatelja princa Žan-Kristofa Napoleona, potomka Napoleona Bonaparte i pretendenta na carski presto Francuske, da prisustvuje svečanosti u čast Napoleona I i vojnika koji su svoje živote dali za Francusku.

foto: Kurir televizija

- Abdikacija kao čin je dobrovoljan silazak sa vlasti. Pošto princ Petar Treći nije došao na vlast, pretpostavljam da zbog svojih obaveza silazi sa mogućnosti da jednog dana bude prestolonaslednik i to prebacuje na brata Filipa - rekao je za televiziju Kurir Sava Samardžić, istoričar.

Samardžić ističe da su kraljevići Petar, Aleksandar i Filip ljudi koji podižu ugled Srbiji u svetu.

- Spomenimo i to da su Petar, Filip i Aleksandar ugledni mladi ljudi koji ničim ne ruše ugled zemlje u inostranstvu, a čak ga i popravljaju. Takođe, moramo se setiti i velikog humanitarnog rada Katarine Karađorđević - rekao je Samardžić.

Istoričar Savo Samardžić istakao je da su kralj Petar I i Aleksandar od svojih sredstava održavali i gradili imanja.

- Setimo se vremena kada je Srbija bila kraljevina, a kasnije Jugoslavija. Tada se dešavalo da su kralj Petar i kralj Aleksandar sami održavali svoja porodična imanja, koja su kasnije u socijalističkoj Jugoslaviji oduzeta. Odnosno, mnogo njihove imovine nije vraćeno i mnogo njihove imovine je uzurpirano na prostoru čitave bvše Jugoslavije. Tu niko ne postavlja pitanje. A sve su to platili od svojih ličnih sredstava. Da ne spominjem činjenicu kako su se kralj Petar kada je rađen kompleks na Oplencu, pa kada bi imao neki spor sa nekim meštaninom u Topoli da je i gubio sporove,a ko bis ud presudio drugačije. On bi potom ispunio zakonsku obavezu i platio to što treba tom seljaku ili kome je trebalo za taj posed platiti- ističe Savo Samardžić.

foto: Kurir televizija

- Institucija srpskog dvora se uozbiljuje od vremena kneza Mihajla, mada je to bilo i za vreme kneza Aleksandra. Znamo da je zbog tragične 1903. godine rušeno zdanje. I da se desilo ubistvo. Dakle, to je sve jedna zanimljiva i velika istorija - rekao je za televiziju Kurir istoričar Nebojša Damjanović.

Podsetimo, crkvena kuća na Oplencu izgrađena je 1910. godine, po projektu arhitekte Koste J. Jovanovića. Kralj Petar I uselio se u nju od početka sa poslugom, nadgledajući gradnju crkve. Po tome je ova zgrada i dobila naziv „Petrova kuća”. U njoj je stari Kralj uglavnom stanovao sve do 1915. godine, kada je sa svojom Vojskom pošao u strateško odstupanje sa vojskom preko albanskih gudura na Solunski front.

