KATARINA KARAĐORĐEVIĆ MALTRETIRA I SRPSKE VOJNIKE! Evo kako se ponašala prema pripadnicima VS koji su stražarili u Belom dvoru

U više navrata je pisano o spletkama na Belom dvoru, o odnosu prestolonaslednika Aleksandra, a kako su upućeni tvrdili pod jakim uticajem princeze Katarine, prema ostalim članovima dinastije Karađorđević, o trvenjima među Karađorđevim potomcima.

Pisano je o princezinim pokušajima da zavadi mlade prinčeve i obezbedi sigurnu poziciju za sebe i svoju ćerku iz prvog braka Alison Endruz, koja na račun građana Srbije već godinama boravi u dvorskom kompleksu, a za koji se iz budžeta godišnje izdvaja nešto više od pola miliona evra!

I sva ta bahatost dobija ponovo na aktuelnosti nakon što je Aleksandrov sin princ naslednik Petar Treći predao nasledstvo na krunu mlađem bratu princu Filipu. To ju je, kažu upućeni, dotuklo i ne može nikako da prihvati takav razvoj događaja.

Aleksandar, Katarina i njena ćerka iz prvog braka Alison foto: Dragaa Udovičić

Kako Kurir saznaje, Katarina je postala još nervoznija i razdražljivija i još se osionije odnosi prema zaposlenima na dvoru. Ništa bolje se ne ponaša ni Alison, koja neretko ume da se, poput majke, izviče na radnike i da ih omalovažava. Naš izvor kaže da grozno Katarinino ponašanje ne osećaju samo oni koji su im direktno podređeni. Ona je i te kako umela da maltretira i srpske vojnike!

Jedan od mladića koji je pre nekoliko godina bio raspoređen da obezbeđuje dvorski kompleks ispričao nam je traume koje su doživljavali zbog nje ni krivi ni dužni.

Kurir uputio pitanja MO i Generalštabu Kurir je uputio pitanja Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore.

- Jedno stražarsko mesto je kod bazena, na koji puca pogled iz njene spavaće sobe. Vojnik je uvek tu, u neposrednoj blizini, nigde mi ne smemo da odšetamo daleko. Malo protegnemo noge, ne stojimo uvek na jednom mestu kao kipovi, ali znamo šta nam je dužnost i obaveza - priča za Kurir jedan od vojnika koji je svojevremeno sa svojim drugovima trpeo ovakve izlive besa Katarine Karađorđević:

Deo dvorskog kompleksa sa bazenom foto: Zorana Jevtić

- Međutim, dešavalo se da ona pogleda i, ako ne uoči vojnika, u istom trenutku zove Generalštab da histeriše kako je vojska pobegla! Strašno! Kome bi palo na pamet da napusti stražarsko mesto, pogotovo kad si gardista! Ali ona utripuje, ne pogleda dobro, ne sačeka koji sekund, nego odmah zove i viče kako je vojska napustila stražarsko mesto

On je zamolio da ne otkrivamo njegovo ime kako ne bi napravio problem i ostalima koji su tada s njim obezbeđivali dvorski kompleks.

- Uzbunu napravi, haos se stvori, a vojnik koji je na tom stražarskom mestu i koji je u momentu izašao iz njenog vidokruga ne zna šta ga je snašlo. Posle mora raport da se daje, sto jada. I svima u vojsci je jasno da ti njeni izlivi besa nemaju nikakvo opravdanje, ali moraju oficiri da postupe do dužnosti i da ispitaju svaki slučaj koji ona prijavi. Vojska je vojska.

A otkud da Katarina ima takav kontakt s oficirima, pitamo ga. - Taj dvor je koristio Tito, a kasnije i Sloba. Postoji onaj stari telefon s brojčanikom, a kablovi su razvučeni tako da ima direktnu vezu s vojskom. To je ostalo još iz Jugoslavije. Maltretirala nas je bez ikakvog razloga. Da li je nekad imala neku neprijatnost ili je sve to umislila, zaista ne znam. I da jeste bio nekad neki problem, vojska je to rešila sigurno. I to se nije smelo ponoviti, ako je, kažem, nekad i bilo. Uglavnom, veoma ponižavajuće za nas da nas druka ni krive ni dužne.

