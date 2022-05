ABDIKACIJA PRINCA PETRA OTVORILA PANDORINU KUTIJU KARAĐORĐEVIĆA: Spletke, svađe, a priča se i o netrpeljivosti PRINČEVA I MAĆEHE

Vest da je princ Petar Karađorđević abdicirao u korist svog mlađeg brata kraljevića Filipa, odjeknula je u Srbiji, a ovaj događaj je samo podgrejao varnice u već narušenim odnosima u kraljevskoj porodici, koji pomalo podsećaju na meksičku novelu.

Srbija nije monarhija te poslednjih decenija srpski naslednici krune, čini se, s pravom nisu privlačili veliku pažnju javnosti. Ipak, kao što su ne tako davno ceo svet zaintrigirali porodični odnosi u britanskoj dinastiji, posebno slučaj princa Harija i njegove supruge Megan, tako je prošlog četvrtka abdikacija princa Petra Karađorđevića uzdrmala kraljevski tron u Srbiji i probudila kontroverze o odnosima među naslednicima srpske krune.

Naime, princ Petar se odrekao "krune" u korist svog mlađeg brata kraljevića Filipa. Kako je naveo, njegov mlađi brat Filip je taj koji se interesuje za dešavanja u Srbiji i koji želi da posveti svoj život kruni.

Ono što je dodatno "začinilo" celu ovu priču jeste to što abdikacija nije potpisana u Beogradu, već u Sevilji (Španija) gde živi princ Petar, kao i da tom činu nije prisustvovao najvažniji u porodici – otac prinčeva i prvi u redu za "presto", prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, koji je i šef doma Karađorđevića. Usledile su brojne reakcije, ali je možda najviše od svega intrigiralo odsustvo reakcije prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića.

Ipak, posle dva dana "ćutnje" prestolonaslednik se oglasio u saopštenju koje je, pak, dodatno zagolicalo maštu javnosti o odnosima u kraljevskoj porodici. On je najpre poželeo sve najbolje u budućnosti svom najstarijem sinu Petru, a zatim istakao "da abdikacija nije sprovedena u skladu sa tradicijom".

foto: Zorana Jevtić

"Ovaj događaj i prateća procedura se nisu odigrali u kraljevskom dvoru, u Srbiji, uz moje prisustvo i autoritet kao starešine porodice, uz blagoslov naše svete crkve i uz učešće Krunskog saveta u procesu, nego se sve desilo u inostranstvu, bez valjanog razloga za obavljanje tako važne stvari daleko od naše otadžbine", naveo je u saopštenju Aleksandar Karađorđević.

Zamerke prestolonasledniku Aleksandru

Inače, Aleksandar (Petrov) Karađorđević je rođen u Londonu, kao sin jedinac poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II i princeze Aleksandre. Sa prvom suprugom, princezom Marijom da Glorijom od Orleana i Braganse, inače rođakom bivšeg španskog kralja Huana Karlosa I, dobio je tri sina – tri princa: najstarijeg Petra i blizance Filipa i Aleksandra.

Posle 11 godina braka razveo se od princeze Marije, a dve godine kasnije sklopio brak sa sadašnjom suprugom princezom Katarinom. Svi zajedno su 1991. godine prvi put doputovali u tadašnju Jugoslaviju, a deceniju nakon toga porodici Aleksandra Karađorđevića je ustupljen na korišćenje dvorski kompleks na Dedinju u Beogradu, u kojem i danas žive.

Prestolonaslednik Aleksandar je u početku imao priličnu popularnost, posebno u periodu neposredno posle pada komunizma, ali je ona vremenom izbledela usled njegovog nesnalaženja na političkoj sceni, a najčešće mu se zameralo nedovoljno znanje srpskog jezika. Godine su prošle, ali srpski narod čini se ne prašta prestolonasledniku što i danas slabo zna, a možda još slabije priča srpski jezik.

S druge strane, princ Mihailo Karađorđević, sin kraljevića Tomislava i unuk kralja Aleksandra I, oglasio se nakon abdikacije princa Petra i pružio punu podršku novom princu-nasledniku Filipu. On, inače, sa suprugom princezom Ljubicom i ćerkom princezom Natalijom već duži niz godina živi na Oplencu.

"U potpunosti podržavam odluku svog bratanca Petra da prenese svoje dužnosti, prava i obaveze na Filipa. Duboko verujem da će Filip životom u Srbiji i svojim zalaganjem dati izuzetan doprinos našoj zemlji, našem narodu i našem društvu. Tokom proteklih godina imao sam priliku da se uverim u Filipove iskrene namere i istinsku brigu za napredak našeg naroda, u Srbiji i van nje" stoji u saopštenju princa Mihaila Karađorđevića.

Poremećeni odnosi prinčeva sa maćehom

Javna je tajna i to da sva tri sina prestolonaslednika Aleksandra, blago rečeno, nisu u dobrim odnosima sa svojom maćehom princezom Katarinom i da je tu seme razdora u srpskoj kraljevskoj porodici.

O tome je nedavno govorio dvorski heraldičar i član Krunskog saveta Ljubodrag Grujić, koji je prisustvovao ceremoniji tokom koje je princ Petar abdicirao.

- Sednica Krunskog saveza 30. aprila je trebalo da se održi, pa je odložena. Sigurno je odložena zbog ovog. Kakav bi to dvor bio da nema dvorskih spletki. Neke stvari mogu, neke ne mogu da se kažu. Očekujem pritiske od klike koja ne želi da metapolitika uspe. Nije tajna da postoje ogromna neslaganja maćehe Katarine sa Filipom i Petrom, ali očekujem da će se one rešiti - kazao je Grujić.

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

On je objasnio i zašto prestolonaslednik Aleksandar nije prisustvovao činu abdikacije njegovog sina Petra.

- Princ Petar je veoma povučen čovek, koji je dugo razmišljao o abdikaciji. Meni se čini da je njegova prvenstvena želja bila da ovo bude vrlo mala i zatvorena ceremonija. On nije pozvao oca da dođe iz razloga što je on bio u Londonu i imao je operaciju kičme. I meni je žao što abdikacija nije učinjena u Srbiji, već u Sevilji, ali princ Petar je tražio da to bude učinjeno tamo gde je njemu najprijatnije. Što se tiče obaveštavanja, princ Petar je pozvao telefonom svog oca dan pred abdikaciju i posle dužeg razgovora, po njegovim rečima, princ Aleksandar je prihvatio to. Zatim je majka Marija Da Glorija razgovarala sa bivšim mužem, prestolonaslednikom, a zatim je i princ naslednik Filip razgovarao sa svojim ocem. Preko njihovih svedočanstva ja znam da je abdikacija usmeno prihvaćena - objasnio je za TV Nova S Grujić.

Kaže i da je ova abdikacija vrlo interesantna, tim pre što se one vrlo retko dešavaju.

- Ova abdikacija za republiku ne znači ništa, jer je to unutrašnja stvar porodice Karađorđević. Nema tu nikakvih političkih konotacija. Oni se po svojoj prirodi, posebno mlađi Karađorđevići, koji su društveno aktivni, bave politikom iznad politike, a ne samo sa političkim partijama. S druge strane, trebalo bi reći da je odaziv političkih partija da podrže prava novog princa naslednika, Filipa, veliki. To do sada nikad nisam video - naveo je Grujić.

foto: Nemanja Nikolić

Filip slovi za "čoveka iz naroda"

Ovo možda i nije iznenađenje jer novi naslednik trona Karađorđevića - princ Filip slovi za "čoveka iz naroda". Potpuno je različit od svojih prethodnika, rado iznosi svoje stavove na društvenim mrežama, a u važnim tenucima za Srbiju, poput ekoloških blokada ili izbora - glasno je govorio o pravima građana. Zbog toga ne čudi da je u narodu jedan od omiljenih Karađorđevića.

Oženjen je slikarkom, Danicom Marinković, sa kojom je pre pet godina dobio sina Stefana, koji je prvi Karađorđev potomak rođen u Srbiji posle bezmalo jednog veka. Sve to govori u prilog njegovoj popularnosti u narodu, a pride živi u Beogradu.

Одмах по повратку у Србију са новим дужностима, имао сам потребу да са својом породицом одем на Опленац и одам поштовање својим прецима. pic.twitter.com/DSoyiikuU5 — Филип Карађорђевић (@PrincFilip1) April 30, 2022

Za razliku od Petra koji živi na relaciji London - Sevilja i čiji život je obavijen velom tajne. Uostalom, toga je svestan i Petar, koji je u saopštenju o abdikaciji naveo:

"U interesu dinastije je da princ naslednik sa svojom porodicom živi u Srbiji, među našim narodom. A moj brat kraljević Filip je svoj život i život svoje porodice vezao za našu otadžbinu, u kojoj se nakon devet decenija rodio i prvi muški član dinastije Karađorđević, naslednik mog brata, kraljević Stefan".

Inače, princ Petar nije oženjen, a prema pisanju beogradskih medija, sa ženom iz Londona ima vanbračnu ćerkicu, koju je priznao i ispunjava i sve svoje zakonske obaveze u vidu alimentacije. S tim u vezi, u saopštenju o abdikaciji implicitno je naveo da ima potomke.

- Činom abdikacije odričem se za sebe i sve svoje potomke koji su rođeni ili će tek biti rođeni u bračnoj vezi ili izvan bračne veze - saopštio je princ Petar.

Za sada je delimično nejasno kakav je zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve povodom abdikacije. Član Krunskog saveta Ljubodrag Grujić tvrdi da je ceo čin abdikacije dobio blagoslov patrijarha Porfirija.

- Tamo u Sevilji je bio prisutan sveštenik, veoma simpatiačn monah, Španac, a pravoslavac. Mi smo razgovarali sa patrijarhom, on je dao blagoslov, taj monah je došao uz njegov blagoslov.

Posle svega, postavlja se pitanje, šta i kako dalje?

- Može da se desi funkcionalno nastavak dalje da princ naslednik Filip počne bolje da sarađuje sa Belim dvorom, odnosno druga opcija, da bude “nezgodna tišina” - zaključio je član Krunskog saveta Ljubodrag Grujić.

