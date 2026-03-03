Slušaj vest

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije, koji je poleteo juče tokom večernjih časova, sleteo je u Beograd.

Boing 737 kapaciteta 162 do 200 putnika sleteo je na Beogradski aerodrom u 6.21 po srednjoevropskom vremenu.

PRVE SLIKE NAŠIH DRŽAVLJANA SA LETA IZ DUBAIJA Foto: Kurir/Ines Grk

Prvi avion sa 200 naših ljudi poleteo je sinoć sa aerodroma u Dubaiju

Aerodrom u Dubaiju je objavio da je prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, poleteo oko 23.30 prema srednjeevropskom vremenu.

Reč je o avionu "boing 737 Maks 8", avio-prevoznika "Flaj Dubai", kapaciteta 162 do 200 putnika.

 Avio-kompanija iz Dubaija "Emirejts" saopštila je juče da započinje saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova.

"Prioritet imaju putnici sa ranijim rezervacijama, a one koji su ponovo raspoređeni na ove ograničene letove, 'Emirejts' će direktno kontaktirati", navodi se u saopštenju kompanije.

Avio-prevoznik je uputio apel putnicima da "ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu obavešteni". Kompanija je dodala da svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg.

 Posle višednevne potpune obustave saobraćaja usled zatvaranja vazdušnog prostora i bezbednosne krize u regionu, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su tokom jučerašnjeg dana ograničeno obnavljanje operacija.

Putnici iz Dubaija stigli na beogradski aerodrom Izvor: Kurir

Kurir.rs/Foto/Video: Ines Grk Kurir televizija

