Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije, koji je poleteo juče tokom večernjih časova, sleteo je u Beograd.

Boing 737 kapaciteta 162 do 200 putnika sleteo je na Beogradski aerodrom u 6.21 po srednjoevropskom vremenu.

Aerodrom u Dubaiju je objavio da je prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, poleteo oko 23.30 prema srednjeevropskom vremenu.

Reč je o avionu "boing 737 Maks 8", avio-prevoznika "Flaj Dubai", kapaciteta 162 do 200 putnika.

Avio-kompanija iz Dubaija "Emirejts" saopštila je juče da započinje saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova.

"Prioritet imaju putnici sa ranijim rezervacijama, a one koji su ponovo raspoređeni na ove ograničene letove, 'Emirejts' će direktno kontaktirati", navodi se u saopštenju kompanije.

Avio-prevoznik je uputio apel putnicima da "ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu obavešteni". Kompanija je dodala da svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg.

Posle višednevne potpune obustave saobraćaja usled zatvaranja vazdušnog prostora i bezbednosne krize u regionu, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su tokom jučerašnjeg dana ograničeno obnavljanje operacija.

Reč je o faznom i strogo kontrolisanom povratku letova, uz prioritet za putnike koji su od vikenda ostali zaglavljeni u tranzitu. Prema podacima portala Flightradar24, broj otkazanih letova na sedam velikih aerodroma Bliskog istoka – Dubai (DXB), Doha (DOH), Abu Dabi (AUH), Šardža (SHJ), Kuvajt (KWI), Bahrein (BAH) i Dubai World Central (DWC) – premašio je 9.500.

Foto: Foto: Ministarstvo spoljnih poslova

Samo 28. februara otkazano je više od 1.400 letova, 1. marta više od 3.400, 2. marta još toliko, dok je za 3. mart već evidentirano više od 1.300 otkazivanja. Uz prosečno oko 160 putnika po avionu, procena je da je pogođeno više od 1,5 miliona putnika.