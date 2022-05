OGLASILA SE DEVOJKA KOJA JE DIGLA CELU SRBIJU NA NOGE! Raskrinkala seksualne manijake sa Telegrama A SADA ŠOKIRALA OVOM IZJAVOM

U gostovanju na jutarnjem programu Kurir televizije Staša Ivković, studentkinja FPN-a, osvrnula se na ovaj stravičan događaj.

- Ukratko, javio mi se nepoznati momak koji mi je rekao da se raspituju momci koji se nalaze u toj grupi za mene. Našli su moj instagram. To je tamo transparentno, prosto ne postoji nikakav pristup da vam neko odobri kako bi ušli u tu grupu. Prosto samo kliknete samo na link i tamo ste. Moram da naglasim da nisam ja ta koja je tu grupu razotkrila. Svakako postojao je sličan slučaj malo pre toga u Makedoniji. Tako da je nemoguće da niko nije znao da to postoji. Za to se znalo, ali nije verovatno bila sfera interesovanja - kaže Staša.

foto: Kurir televizija

Dodala je da bi institucije morale da unaprede i ubrzaju proces protiv ovakvih osoba.

- Što se tiče grupe i toga šta se tamo nalazi, tu je svašta. Od pedofilije, silovanja do slika devojaka. Širok je spektar interesovanja pa je u toj grupi tako i bilo i dečaka. Muškarci moraju da shvate da i oni mogu biti žrtve. Nakon svega toga desilo se to da su mi se javile neke devojke i prijavile nasilje i da su pokrenule ceo proces. Mada, kao što znamo taj proces predugo traje i mislim da se sa većinom slučajeva ništa nije desilo. Smatram da bi institucije morale da poboljšaju i ubrzaju proces. Policiji fali dosta empatije i razumevanja. Postoje slučajevi gde se žrtvi savetuje da je to predug proces. Važno je da se žrtvi obezbedi adekvatna zaštita nakon prijave, jer je sama prijava veliki korak - rekla je Staša.

Pojavio se novi snimak iz Srbije?! Prema rečima Staše Ivković predatori tu šalju profile devojaka da saznaju za "cenu", kako mogu dođu do njih, razmenjuju iskustva koja je "laka roba"... - To je mnogo više od osvetničke pornografije, ima i dečje pornografije, traže se snimci sa maloletnim akterima, šalju se snimci silovanja, danas se pojavio jedan snimak, to nije iz neke druge zemlje, jasno se čuje srpski. Jasno im se vide lica, ja bih volela kad bi nešto moglo da se uradi da se zaštiti identitet te devojke - navela je Staša. foto: Privatna Arhiva Jedna od većih grupa, prema njenim rečima, je Balkanska soba koja broji skoro 37.000 članova, gde se šalju slike i snimci devojaka koje su krišom snimane. - Koliko sam shvatila, ta grupa postoji dugi niz godina, jer treba vremena da se nakupi 37.000 manijaka. A postoje i grupe za gradove ponaosob, za Niš, Leskovac, Kladovo, Beograd... Telegram je jedna od najzaštićenijih društvenih mreža jer postoji opcija da vi sakrijete broj tako da niko ne može da ga vidi, pa ne znam šta mora da se desi da bi oni bili pronađeni - istakla je Staša.

Staša je istakla da te grupe i dalje postoje, ali ne samo na Telegramu, već i na svim društvenim mrežama.

1 / 6 Foto: screenshot telegram

- Te grupe i dalje postoje i na drugim društvenim mrežama. U njima se ne nalazi 5.000 ljudi, već 30.000 i više. Jako je teško da niko ne zna za vas, lako se to proširi. Stižu vam nakon toga poruke. Na grupi se pojavljuju slike tih devojaka na ulici, bez njihovog znanja i odobrenja. Svako može da bude meta - istakla je Staša.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:27 NOVI DETALJI AFERE SILOVANJE: Ovako je nastao SPORNI SNIMAK za koji Danijela Štajnfeld tvrdi da je priznanje Branislava Lečića