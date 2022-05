SRBIJI JE POTREBAN JAVNI SPISAK PEDOFILA! Stručnjaci upozorili na ljude poput Malčanskog berberina OVO JE NAČIN DA IH SE OTARASIMO

Jedan od značajnih doprinosa, dogodio se 2013.godine, kada je donet “Marijin zakon”, kojim je uveden i registar za sve osuđene pedofile.

- Mi nažalost kao roditelji i kao društvo, nemamo tačan spisak ljudi koji se bave pedofilijom. To je jedan od velikih problema. To mora biti javno i dostupno svima - istakao je Antonović.

Voditeljku Olju Lazarević je interesovalo zašto taj spisak nije javan. Antonović je naveo da postoji problem viktimizacije, kao i druga strana.

- Postoji i ona druga strana koja ukazuje na problem viktimizacije tih lica. Što će reći da se oni ističu jednoj javnoj kritici i osudi. Ta lica i pre nego što izvrše neko delo, mogu biti na meti ljudi koji hoće da se obračunaju sa njima. Međutim ovde se postavlja pitanje pretežnosti interesa. Da li je pretežniji interes pedofila ili deteta - rekao je Antonović.

Sociolog Bojan Panaotović istakao je da Srbija ima pogrešan sistem kažnjavanja onih koji su izvršili ovakve zločine.

- One pedofile koje pustimo nakon dve godine iz zatvora, dajemo im zeleno svetlo da ponavljaju zločine. Dakle takvi ljudi trebaju da budu na višedecenijskim oštrim robijama. Kada izađu iz zatvora moraju imati narukvice koje prate njihovo kretanje i nemaju šta da traže pored škola, vrtića i slično. Tek kada uvedemo takav sistem možemo nečemo da se nadamo - rekao je sociolog.

Naveo je da se nada da će se posle Malčanskog berberina ovaj sistem i promeniti.

- Ovaj Malčanski berberin o kojem je Kurir detaljno izveštavao. Pa on vam je ponavljao zločine. Cela država se o jadu zabavila pre 2 do 3 godine i ponovo je izvršio zločine nad onom nesrećnom devojčicom. Srećom pa je ostala živa. Valjda ćemo shvatiti da treba da ga strpamo na doživotnu robiju, ali zbog čega moramo da ponavljamo iskustva da bi se to desilo - istakao je sociolog.

Podsetimo, dva jeziva slučaja pedofilije dogodila su se u Beogradu i Jagodini. Prvi slučaj dogodio se u jednom prestoničkom naselju, kada se maloletnica požalila majci da je teča neprimereno dodiruje po telu.

Devojčica je upućena na lekarski pregled, a policija je uhapsila osumnjičenog muškarca i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Drugi jeziv slučaj dogodio se takođe 6. maja, u Jagodini. Kako Kurir saznaje, mladić je pokušao da siluje devojčicu u blizini Ruskog groblja.

