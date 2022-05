RASKOL U PRAVOSLAVLJU: Patrijarh vaseljenski udara na SPC priznanjem makedonske crkve, a namerava i da prizna MIRAŠEVU CRNOGORSKU!

Nakon što je Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije, na čijem je čelu veseljenski patrijarh Vartolomej, doneo odluku da Makedonsku pravoslavnu crkvu - Ohridsku arhiepiskopiju (MPC-OA) prizna za kanonsku crkvu, taj potez je okarakterisan kao ponovni pokušaj raskola unutar pravoslavlja i kao direktan udar na Srpsku pravoslavnu crkvu.

foto: AP

Verski analitičar Željko Injac ističe da je ovde u pitanju puko "zabadanje nosa" vaseljenskog patrijarha tamo gde mu nije mesto.

foto: Printscreen

Velibor Džomić U pitanju je ozbiljna crkvena stvar Velibor Džomić, koordinator Pravnoga saveta Mitropolije crnogorsko-primorske, arhijerejski namesnik podgoričko-kolašinski i starešina Crkve Svetoga Đorđija, nije želeo da komentariše udar na SPC, kao ni navodne namere o priznanju crnogorske crkve kao autokefalne od strane patrijarha Vartolomeja. - U pitanju je ozbiljna crkvena stvar, te ne želim to da komentarišem. Kad za to dođe trenutak, sabor će se oglasiti saopštenjem - rekao je za Kurir.

- To je mešanje u unutrašnje stvari SPC od strane druge pomesne samostalne crkve. U pitanju je čisto uplitanje i ne može se smatrati priznanjem. Ruska i srpska crkva su to pitanje dugo pokušavale da reše, ali se patrijarh vaseljenski taktički umešao zbog toga što je s Makedoncima napravio ili neki dogovor ili je dobio novac. U pitanju je čisto politički potez i marketinški trik i to uoči Arhijerejskog sabora SPC, koji je najavljen za 15. maj - kaže Injac.

Kako navodi, spor traje pola veka i činjenica je da je vreme da se to pitanje reši.

Ruska pravoslavna crkva: Priznajemo isključiva prava SPC u Severnoj Makedoniji Ruska pravoslavna crkva priznaje isključiva kanonska prava Srpske pravoslavne crkve u Severnoj Makedoniji, poručio je sekretar Odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije protojerej Igor Jakimčuk, a preneo Sputnjik. - Stav RPC će pre svega uzeti u obzir pristup tom problemu Srpske crkve, kojoj i dalje priznajemo isključiva kanonska prava u Severnoj Makedoniji.

- Ta crkva treba ili da bude vraćena u krilo SPC ili da joj se da autokefalnost. Treće varijante nema. Makedonci to hoće da reše, a jedina adresa im je SPC. Nema smisla da se neko upliće sa strane. Ipak, Makedoncima je jasno da oni mogu da zapale vatru i naprave požar da bi nas tako pritisnuli - kaže Injac i dodaje da im ta taktika ipak neće proći jer SPC neće zaoštravati odnose: - Vaseljenski patrijarh je dobar s Pentagonom i NATO. Neće naša crkva zaoštravati donose, ali ćemo svakako štiti svoje interese.

Potez patrijarha Vartolomeja ocenjuje kao čist pokušaj da se opere nakon što je "zabrljao" u Ukrajini. Naime, vaseljenski patrijarh priznao je autokefalnost, to jest nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve, ali je usledila oštra reakcija Ruske pravoslavne crkve, a čak je i tadašnji patrijarh srpski Irinej imao aktivnu ulogu u smirivanju situacije.

foto: BETAPHOTO/Aleksandra Godfroa/DS

Injac dodaje da je patrijarh Vartolomej priznao autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve iako je rekao da se neće mešati.

SPC se zasad ne oglašava Injac: Patrijarh Porfirije će posle sabora "svima zapušiti usta" Uputili smo pitanja SPC, ali nismo dobili odgovor. Patrijarh Porfirije je juče bio u manastiru Mileševa, ali se ovim povodom nije oglasio. Injac je mišljenja da patrijarh nema potrebe da se sada oglašava i da će to verovatno uraditi na saboru, posle kog će, kako kaže, "svima biti zapušena usta".

- Potom je rekao da se neće mešati u situaciju s Makedonijom, pa se umešao. Rekao je da se neće mešati ni u crkvu u Crnoj Gori, ali po svemu sudeći i to će uraditi u nekom trenutku. Crna Gora je sledeća koju će gađati, ali će tamo naići na debeli zid, a to je sam narod. To su oni ljudi koji su bili na litijama, koji su stub crkve i vere i na njih se ne može uticati. Oni će ostati deo Srpske pravoslavne crkve, jer narod tamo nije za raskol, ka što jeste deo naroda u Makedoniji - zaključio je Injac, kategorično navodeći da će nepriznata CPS Miraša Dedejića takva i ostati.

Zašto smatra da ima pravo da odlučuje Vaseljenski patrijarhat prvi među jednakima Vaseljenski ili Ekumenski carigradski patrijarhat je jedna od 14 autokefalnih pravoslavnih crkava. Kao prvi među jednakima, Carigradski patrijarhat i njegov patrijarh imaju poseban položaj u pravoslavlju. Kanonski propisi pravoslavne crkve carigradskom patrijarhu daju pravo da bude prizivna instanca u nesporazumima i sukobima. Ipak, sve autokefalne crkve ne priznaju ovo njegovo pravo izvan granica Carigradskog patrijarhata. Uloga simbola koji sjedinjuje sve pravoslavne crkve često dovodi do toga da se carigradski patrijarh naziva i duhovnim vođom pravoslavlja, premda to nije njegov službeni naziv. Takođe, njegova ulogu u pravoslavlju ne može da se uporedi sa ulogom kakvu na Zapadu ima rimski papa.

Injac se osvrnuo i na zaštitu naše kulturne baštine u Makedoniji.

- Mi u Makedoniji imamo veliku kulturnu baštinu, kao i na Kosovu. Mi tamo imamo Pravoslavnu ohridsku episkopiju, tamo su hramovi koje su podizali Nemanjići, neke freske su prekrečavane, a pitanje je kako ćemo to rešiti. Sva ta pitanja će biti pokrenuta na saboru, jer sve i da damo makedonskoj crkvi autokefalnost, moramo im tražiti zaštitu naše kulturne baštine - kaže i dodaje da su crkve Makedonci dizali poslednjih dvadesetak godina, a sve ranije su tamo pravili Srbi i Grci, pa i Bugari.

Suzana Trajković