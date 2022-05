DEVOJČICE OD 15 GODINA ODLAZE U SOLARIJUME! Tamo prže kožu, a ne znaju da samo posle 2 sunčanja mogu da dobiju ovu OPASNU BOLEST

Bliži se period malih matura i apsolventskih večeri, a uveliko se održavaju i svadbe, pa su zbog toga mnoge devojke i devojčice već sa 15 godina sklone odlasku u solarijum koji treba da im pruži "savršeni ten".

Roditelji očigledno nisu zabrinuti zbog činjenice da, iako je solarijum zabranjen za mlađe od 18 godina, mnoge tinejdžerke idu na veštačko sunčanje.

Posledice

Dermatolozi upozoravaju da najveću opasnost od malignog melanoma - najzloćudnijeg tumora kože - predstavljaju letnji period i predugo izlaganje suncu kada je ono jačeg intenziteta, ali pre svega solarijumi.

Dermatovenerolog prof. dr Danica Tiodorović, kaže za Kurir da su solarijumi dokazani kancerogeni i da 80 odsto melanoma koji se javljaju u uzrastu od 18. do 28. godine, upravo nastaju zbog izlaganja solarijumima.

- Pored melanoma, solarijumi su odgovorini i za nastanak drugim karcinoma kože, poput bazocelularnog i skvamocelularnog karcinoma kože - naglašava prof. dr Tiodorović.

Dr Nevenka Dokmanović, specijalista dermatologije, kaže za Kurir da devojčice ne treba da budu u zabludi i da veruju reklamama da je solarijum bezbedan, jer nije.

- Solarijum je ekstrakt najlošijih zraka koji deluju na kožu i koji narušavaju genetski materijal ćelija kože, što može dovesti do nastanka maligniteta. Dosta brzo čak i rekreativno sunčanje povećava rizik od nastanka malignih melanoma u kasnijem periodu. Solarijum isušuje kožu, pogoršava stanje kod kožnih oboljenja, ali u svakom slučaju izlaganje zračenju u solarijumu uneto je u grupu kancerogenih uticaja na organizam - kaže Dokmanovićeva i dodaje:

Prof. dr Dušan Škiljević

Rizik posle dva sunčanja

Prof. dr Dušan Škiljević, predsednik Udruženja dermatovenerologa, kaže da sve više mladih ima melanom.

- Mlade osobe se intenzivno i dugo izlažu UV-zracima, često i u solarijumima, pa su tako pod rizikom da obole od melanoma i drugih vrsta raka kože. Godine 2018. donesen je pravilnik u kojem je zabranjena upotreba solarijuma za mlađe od 18 godina, a odrasle osobe koji žele da to urade treba da potpišu da na sopstveni rizik idu u solarijum. To je nivo koji je uobičajen u Evropi i svetu. Ako samo dva puta izgore na suncu ili solarijumu, rizik da kasnije dobiju melanom raste i do 75 odsto.