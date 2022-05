BRITANCI TITA OPTUŽILI ZA 475.000 UBISTAVA Gavrilović o nepoznatim detaljima posle II svetskog rata OD 1903. SE NISMO VRATILI SEBI

Basarin gost u Crvenom kartonu bio je sociolog Slobodan Gavrilović, istaknuti član i bivši potpredsednik Demokratske stranke.

Basara je u jednom trenutku ispričao kako je Užice dobilo ime Titovo Užice na predlog Dobrivoja Vidića.

- Mi smo držali skup da ukinemo Titovo ime. Sećaš li se Basara toga? Ime su ukinuli socijalisti zbog naših velikih demonstracija, potpisa i peticija i tako dalje - ispričao je Slobodan Gavrilović.

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, ime Dobrivoja Vidića, čini se zaboravljenim, ali ne i za one koji proučavaju srpsku istoriju. Dobrivoje Vidić je od 5. maja 1978. do 5. maja 1982. godine obavljao je funkciju predsednika Predsedništva SR Srbije. Vidić je radio kao prevodilac za Nemce u Užicu, a krajem 1944. godine je kao sekretar KPJ za užički okrug odlučivao o streljanju Andrije Mirkovića, ranijeg gradonačelnika Užica i uglednog stanovnika ovog grada. Andrija Mirković je ubijen početkom aprila 1945. na zahtev Vidića, bez sudske presude, iako su se mnogi viđeniji pripadnici partizanskog pokreta zalagali da mu se poštedi život.

- Ni sad nije daleko od Tita, nažalost - rekao je Gavrilović.

foto: Profimedia, Kurir

- Nije to do Tita, nego do ropskog mentaliteta srednje klase i elite - kazao je Basara.

- Godine 2002. sam govorio o knjizi Pere Simića o Titu. Baš sam tada naveo, bilo je jedno istraživanje, sveže tada, sociološko, ko je najznačajnini Srbin u istoriji i ubedljivo je Tito bio prvi. A to su odgovarali Srbi, nisu odgovarali Hrvati, pa da kažu podmetnuli nam Hrvati. A tada ga (Tita, prim.aut) je jedan britanski institut proglasio 15. najkrvoločnijim čovekom 20. veka, optužujući ga za 475.000 žrtava u Drugom svetskom ratu i posle njega. Taj institut to Titu pripisuje. Naši Srbi ga stavljaju pre cara Dušana, pre Nemanjića, pre Karađorđa, pre Miloša.

- Sad bi to bilo drugačije - dao je opasku BAsara.

- I danas žale mnogo. Mi, ustvari, od 1903. nismo došli u tu vertikalu. Mislim, nismo se vratili sebi - zaključio je Gavrilović.

