SPECIJALNI RAT PROTIV SRBIJE! Iz Poljske stizali mejlovi da su u avionima Er Srbije na letu za Moskvu podmetnute BOMBE!

Pripadnici čačanske policije priveli su dvojicu poljskih državljana jer su neovlašćeno pristupili fabrici oružja "Sloboda".

Povodom ovog hapšenja oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je otkrio u nedelju detalje o hapšenju dvojice poljskih državljana.

- Da li su slikari i fotografi kao što kažu... Pa ne znam baš kakva je to umetnička slika, unutrašnjost fabrike "Sloboda" i pristupni putevi, ali možda ljudi i jesu fotografi - videćemo. Sad ih pita služba, na ispitivanju su. Interesantna je to priča o slikarima, i to baš u fabrici "Sloboda", koja proizvodi punjenje, mine i granate, što se sada troši u enormnim količinama.

Poljske državljane J. L. (26) i K. J. (42) pripadnici čačanske policije priveli su u subotu. Njih dvojica su snimali prilazne puteve i fotografisali poznatu kompaniju, jednu od najvažnijih u lancu domaće namenske industrije, pa se zato osnovano sumnja da je reč o špijunima.

- Kada su ih oko 12.35 uočili pripadnici službe obezbeđenja fabrike i krenuli da im prilaze, počeli su da beže, ali su sustignuti i zadržani u prostorijama "Slobode" do dolaska policije - navodi izvor iz istrage. - U mobilnim telefonima su im pronađeni snimci prilaznih puteva kompaniji "Sloboda", ali i dve fotografije unutrašnjosti vojnog objekta.

Poljski dvojac se branio "da su fotografisali prirodu i da nisu znali da je reč o vojnoj fabrici".

U Čačak su, inače, stigli 8. maja kako bi navodno "vršili obuku radnika na mašinama u jednoj kompaniji u Preljini, a bili su smešteni u poznatom čačanskom hotelu.

Posle isteka zadržavanja do 48 časova oni će, kako se očekuje, biti privedeni u Više javno tužilaštvo u Čačku.

Ukoliko se utvrdi da je reč o poljskim agentima, to bi bio nastavak specijalnog rata, koji pojedini krugovi u Varšavi vode protiv naše zemlje. Srpske obaveštajne službe su utvrdile da su iz ove države stizali mejlovi, u kojima je navođeno da se u avionima "Er Srbije" na letovima za Moskvu nalaze podmetnute bombe.

