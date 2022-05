DECA NA TELEFONE NAVUČENA KAO NA HEROIN: Neki završe na lečenju jer zanemare osnovne životne potrebe i napuste školu

Virtuelni prostor ima nivo adiktivnosti heroina, kaže za Kurir psihijatar Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti. On navodi da, nažalost, tu ne vidi rešenje jer je to veoma privlačan prostor za decu i mlade.

Dnevna bolnica

Institut za mentalno zdravlje ima jedinstvenu dnevnu bolnicu za zavisnike od 12 do 18 godina, a tu su i neka deca koja su, navodi naš sagovornik, zbog zavisnosti odustala od školovanja.

Psihijatar Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti foto: PrintScreen

- Roditelji, nažalost, veoma kasno primete da njihovo dete ima problem. Prepoznaju da je dete u problemu tek kad počne da zanemaruje osnovne životne potrebe - kaže on.

Dodaje da je rizično ako neko dete provede više od dva sata onlajn.

- To dete je pod rizikom, mada ne znači još uvek da je zavisnik. S druge strane, da bi se govorilo o zavisnosti ili o zloupotrebi, moraju da postoje neki drugi parametri. Istraživanje je pokazalo da 20 odsto njih zapostavlja osnovne životne potrebe i upravo su to deca koja dolaze na lečenje. To znači da propuštamo 50 do 60 odsto dece koja bi mogla da dođu ranije na lečenje. Ona bi imala mnogo bolje rezultate, s obzirom na to da ovi dolaze u završnoj fazi - rekao je on.

Dijagnoza i terapija

Dete, telefon / Ilustracija foto: Profimedia

Kako kaže, dijagnoza ne postoji, ali terapija postoji.

- Svetska zdravstvena organizacija je usvojila samo dijagnozu zavisnosti od video-igara na internetu. Jasno je da je internet industrija veoma profitabilna. Kada bismo svu decu na neki način opomenuli da provode previše vremena onlajn i ako bi se granica od 13 godina podigla na minimum 16 godina, ili najbolje na 18 godina, onda bi ljudi koji zarađuju od društvenih mreža bili u velikom problem - kaže Mladenović.

