CENE GORIVA OGRANIČENE DO 31. MAJA: Kurir otkriva da li će uredba biti produžena i ŠTA U JUNU ČEKA VOZAČE NA PUMPAMA U SRBIJI!

Najviša dozvoljena cena evro dizela u Srbiji od juče je 203,5 dinara za jedan litar, a litar evro premijuma BMB 95 može maksimalno da košta 187 dinara, saopštilo je juče Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

CENE VAŽE OD 27.05. DO 03.06. foto: Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija

Ove cene, kako je navedeno, važiće do 24 časa 31. maja kada ističe Uredba o ograničenju cena pomenutih goriva na benzinskim pumpama. Ova uredba prvo je usvojena 10. februara, da bi od tada bila produžena više puta i zahvaljući njoj je poskupljenje dizela i benzina bilo kontrolisano u odnosu na velike skokove cena "crnog zlata" na svetskom tržištu.

Barel sve skuplji

Podsetimo, cena nafte tipa "brent", koju prate cene u Srbiji, je sa februarskih 90 dolara po barelu već do početka marta vrtoglavo skočio na istorijkih 124 dolara po barelu. Od tada se cena na berzama kolebala naniže, ali je u poslednjih nedelju dana opet u uzlaznom trendu i sada iznosi nešto iznad 119 dolara po barelu.

Budući da maloprodajne cene goriva na domaćim pumpama prate kretanja "crnog zlata" na globalnom trštu, ovo je glavni signal vozačima da naftni derivati u Srbiji mogu biti još skuplji.

Zbog ovakve situacije na globalnom tršitu, Vlada Srbije će produžiti važenje Uredba o ograničenju cena evro dizela i evro premijum benzina za još najmanje mesec dana, saznaje Kurir.

- Ureddba će i u istovetnom obliku biti produžena najkasnije do 31. maja i stupiće na snagu već od 1. juna kako bi cena goriva na srpskim pumpama ostala kontrolisala. Tako da će faktički litar evro dizel koštati 203,5 dinara a evro premijuma BMB 95 najviše 187 dinara do petka, 3. juna kada će Ministartvo trgovine objaviti novi cenovnik za narednih sedama dana, kao što je bilo do sada - potvrđeno je za Kurir iz Vlade Srbije.

Podsetimo, u skladu sa Uredbom Vlade Srbije o ograničenju cena naftnih derivata evrodizel i evro premijum BMB 95, Ministarstvo rudarstva petkom najkasnije do 13 časova, obračunava prosečnu veleprodajnu cenu ovih energenata i dostavlja je Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, koje najkasnije do 15 časova utvrđuje i objavljuje najviše maloprodajne cene koje će važiti u narednih sedam dana.

Kako se formira maloprodajna cena

Najviša maloprodajna cena evro dizela, prema uredbi, dobija se kada se prosečna veleprodajna cena ovog derivata uveća za sedam dinara.

Isti način obračuna važi i za maksimalnu cenu evro premijuma BMB 95 - prosečna veleprodajna cene ovog derivata na teritoriji Srbije uvećana za sedam dinara.

U prilog tome da će država nastaviti da kontroliše cenu goriva ide i odluka Vlade Srbije od četvrtka kojom se privremeno smanjenje akciza na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja produžava do 30. juna ove godine.

Kako je saopšteno, ova odluka doneta je u cilju redovnog snabdevanja tržišta derivatima nafte, očuvanja standarda građana i privredne stabilnosti, a imajući u vidu aktuelnu situaciju sa cenom sirove nafte na svetskom tržištu i njenu tendencijuu daljeg rasta koja negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji.

