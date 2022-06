MAJMUNSKE BOGINJE NA VRATIMA SRBIJE Virus vodi isto poreklo kao i VARIOLA VERA! Doktorka opisala kako se leči i ko širi zarazu

Svetska zdravstvena organizacija očekuje i upozorava da će se brojevi zaraženih majmunskim boginjama povećati i zato traže od zemalja da pojačaju nadzor. U Srbiji majmunskih boginja za sada nema, a epidemiolozi ne isključuju mogućnost da će se pojaviti.

Smatraju da je nadzor potreban, ali da neće biti potrebe za karantinom. Ovu temu istraživao je Predrag Žambok, koji je razgovarao sa prof. dr Nadom Kuljić Kapuljicom, mikrobiologom.

- Reč je o ozbiljnom virusu, o virusu koji se nalazi u grupi gde se nalazi i virus variole vere. Ovaj virus svakako predstavlja posle variole najozbiljnu bolest. Neobično je što se danas dešava. Ovaj virus ima endemski karakter. Do sada se javljala u afričkim zemljama. Prvi put se javlja zemljama širom sveta. Da li će virus doći kod nas ne može niko da predvidi - rekla je za jutarnji program Kurir televizije prof. dr Nada Kuljić Kapuljica, mikrobiolog.

Prof. dr Nada Kuljić Kapuljica, mikrobiolog kaže da ipak nema potrebe da brinemo.

- Majmunske boginje se prenose i sa obolele životinje na čoveka. Oboleli čovek ima simptome, ali životinja ne mora da ih ima. Iako je virus dobio ime majmunske boginje, rezervoari ovih boginja su i pacovi i veverice. Prenosi se direktnim kontaktom sa obolele kože, ali i sa predmeta. Mogu da prežive i na krastama. Uglavnom se bolest leči bez terapije, ali ako se radi o težim situacijama, može da se uključiti neka antivirusna terapija. Koliko se on može širiti, to je nepredvidivo, zato što se ne zna rezervoar. Ovde nema mesta panici. Ipak, čovek često dira i menja prirodu, a kada čovek nešto menja to nešto onda odgovara - rekla je Kuljić Kapuljica.

