SKANDAL U LABORATORIJI U LESKOVCU: Dok je mladoj ženi igla bila u veni medicinski tehničar je uhvatio za POLNI ORGAN

Jedna mlada Leskovčana otišla je jutros u jednu od privatnih medicinskih laboratorija da preda krv na analizu preko vene, ali je tokom uzimanja krvi od strane trenutno dežurnog tehničara navodno doživala takvo poniženje da je u šoku reagovala naknadno!

- Dok mi je igla bila u veni, a uzimala se veća količina krvi za više analiza, tehničar me uhvatio slobodnom rukom za moj polni organ. Bila sam u potpunom šoku. Podigla sam glavu i spremila ruku da ga udarim, ali me je on uhvatio i rekao da se smirim jer će mi igla povrediti venu - priča vidno uznemirena Leskovčanka sa visokim obrazovanjem.

Izašla je trčeći preko vrata i u blizini srela poznanika lekara i ispričala mu šta se desilo. Lekar je prema njenim rečima bio zgranut, ali joj je savetovao da svom suprugu nikako ne kaže.

- Kako nikada ništa ne krijem od supruga, onako u šoku sam telefonom sve ispričala. Hteo je da dođe i da pronađe tehničara, ali mu nisam dala, bojeći se još većeg skandala - priča devojka.

Kad je otišla kući i malo se primirila, pred suprugom je zvala i uspela da dobije tehničara.

- Tek tada sam bila svesna kakvo sam poniženje doživela i tek tada me je popustio šok, pa sam mu kazala sve što je trebalo reći, uz pretnju da ću ga prijaviti - dodaje devojka.

Međutim, tehničar je klijentkinji, mladoj i lepoj, objasnio da je to uradio kako bi je "smirio" jer je video da se navodno uplašila od igle i izvinjavao se i molio je da ga ne tuži.

- Ako je meni to uradio, imam osnovanu sumnju da taj tehničar, koji prema mojoj oceni ima negde oko 48 godina, radi to svim pacijentkinjama, jer ako je to uradio meni, koja sam malo visprenija, što se može videti u prvoj komunikaciji, šta li radi ženama i devojkama koje nisu kao ja? Ako je mene šokirao, pa sam ostala bez reči, kako li je njima - pita se devojka.

Ona inače povremeno boravi u svom rodnom gradu.

Trenutno, kako kaže, nema vremena za odlazak policiju i za istrage i tužbe jer je došla da obavi brdo poslova, ali će iz Leskovca poneti veoma gorak ukus u Evropu u kojoj bi takav monstrum za pola sata bio iza rešetaka.

