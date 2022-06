PROFESOR UHVATIO DRUGARICU ZA VRAT, PRIBIO UZ ZID I POKAZIVAO SKRINŠOTOVE PO*NIĆA NA ČASU! Studenti arhitekture otkrili PREDATORE!

Anonimne ispovesti studenata arhitekture na Instagram nalogu anketa_arh.bg o seksualnom uznemiravanju od strane predavača digle su javnost na noge, a u ceo slučaj uključilo se i tužilaštvo.

Međutim, posle svedočenja studenata o dva seksualna predatora sa ovog fakulteta (imena i prezimena poznata redakciji), a o čemu je Kurir pisao, studentkinje arhitekture su kao predatore označile još dvojicu predavača (imena i prezimena takođe poznata redakciji).

- Bila sam u sali kod profesora (prezime poznato redakciji) u dva navrata u prvoj godini i na masteru, lično se nisam osećala ugroženom s njegove strane, ali poznajem dosta ljudi koji su imali slična iskustva kao što pišu. Ali treba naglasiti da su i (imena i prezimena poznata redakciji) seksualni predatori, jer kad se već borimo da se to više ne dešava - jedna lasta ne čini proleće i treba tome da se stane na put - stoji u objavi sa Instagrama.

Većina studentkinja u ovim anonimnim objavama tvrdi da ih je profesor pohotno gledao, često neprimereno dodirivao po delovima tela, ali i kosi. Neretko se dešavalo i da im se obraća sa "seksi lejdi" i "bomba", dok je na predavanjima objavljivao pornografski materijal.

- Uhvatio je drugaricu za vrat i pribio uz zid. Na onlajn predavanju je prikazao skrinšot scene iz porno-snimka uz komentar: "Koleginice, pun mi je ekran vaše glave." Jednom prilikom na ispitnom predavanju, na kom je prisustvovala cela generacija, koleginici je prokomentarisao kako se ofarbala i rekao: "Sad me podsećate na nju" i upalio skrinšot iz pornića s nekom crnokosom devojkom. Čovek koristi neiskustvo studentkinja, strah da kažu nešto i manipuliše njima i uznemirava ih - napisala je jedna studentkinja.

Na Instagram nalogu anketa_arh.bg stiglo je, kako se navodi na toj društvenoj mreži, više stotina svedočenja studenata i studentkinja arhitekture o seksualnom uznemiravanju, a postupak je tim povodom pokrenulo i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Formiran predmet

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, kako je saopšteno, po službenoj dužnosti formiralo predmet povodom medijskih objava u vezi s navodima studentkinja i studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu koji su objavljeni na društvenoj mreži Instagram.

Ana Selak Za polno uznemiravanje do šest meseci zatvora

Advokatica Ana Selak ukazala je za Kurir televiziju na zakonske sankcije koje prete seksualnim predatorima.

- Naše telo ima telesni integritet i to ne sme niko da dira. Polno uznemiravanje je krivično delo za koje je zaprećena i novčana kazna i zatvor do šest meseci. Ako ne postoji pristanak osobe za udvaranje, ne smeš to da radiš. Ne može prostije od toga - rekla je Selakova.